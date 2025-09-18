Afirma Obama que EU está en un ‘punto de inflexión’

El expresidente Barack Obama afirmó que Estados Unidos se encuentra en “un punto de inflexión” tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y que el presidente Donald Trump ha dividido aún más al país en lugar de trabajar para unir a las personas.

“No hay peros que valgan: La premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de estar en desacuerdo y tener a veces debates realmente contenciosos sin recurrir a la violencia”, declaró Obama el martes por la noche durante un evento en Erie, Pensilvania, organizado por la Jefferson Education Society, según una transcripción obtenida por The Associated Press.

“Y cuando le sucede a algunos, incluso si piensas que están, entre comillas, en el otro lado del argumento, eso es una amenaza para todos nosotros”, expresó. “Y tenemos que ser claros y directos al condenarlos”. Obama ha mantenido un perfil algo bajo en su pospresidencia. Respondiendo a las preguntas de un moderador el martes, abordó la retórica de Trump tras el asesinato de Kirk, así como otras acciones administrativas.

El demócrata habló sobre su propio liderazgo tras el asesinato en 2015 de nueve feligreses negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, así como las acciones del entonces presidente republicano George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Dijo que el papel de un presidente en una crisis “es el de recordarnos constantemente de los lazos que nos unen”.

El sentimiento entre Trump y sus asesores tras el asesinato de Kirk de llamar “alimañas, enemigos” a los oponentes políticos “habla de un problema más amplio”, manifestó Obama.

Kirk, una figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente de Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país. Trump ha intensificado las amenazas contra la “izquierda radical” tras el asesinato de Kirk, avivando temores de que su administración esté tratando de aprovechar la indignación por el asesinato para suprimir la oposición política.

La Casa Blanca de Trump respondió el miércoles a los comentarios de Obama culpándolo por la animosidad en el país, llamándolo “el arquitecto de la división política moderna en Estados Unidos”.

“Obama aprovechó cada oportunidad para sembrar división y enfrentar a los estadounidenses entre sí, y tras su presidencia, más estadounidenses sintieron que Obama dividió al país que aquellos que sintieron que lo unió”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Obama también hizo referencia el martes al reciente despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington y a los controles de identificación por parte de agentes federales en Los Ángeles. Instó a los ciudadanos y a los funcionarios electos a monitorear de cerca las decisiones que rompen con las normas.

“Lo que están viendo, creo, es la sensación de que a través del poder ejecutivo, muchos de los límites y normas que pensé que tenía que respetar como presidente de Estados Unidos, que George Bush pensó que tenía que respetar como presidente de Estados Unidos, de repente ya no se aplican”, señaló Obama. “Y eso hace que este sea un momento peligroso”.