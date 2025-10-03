Hipotecas a 30 años en EU suben a 6.34%

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió por segunda semana consecutiva tras una serie de descensos que habían reducido los costos de los préstamos para vivienda a su nivel más bajo en casi un año.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo aumentó esta semana a 6,34% desde el 6,3% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,12%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,10% al mediodía del jueves, por debajo del 4,19% a la misma hora la semana pasada. Gran parte de ese descenso se ha producido en los últimos días, impulsado por informes desalentadores sobre la economía de Estados Unidos, particularmente el mercado laboral.

Las hipotecas comenzaron a disminuir antes de la decisión ampliamente anticipada de la Reserva Federal el mes pasado de recortar su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral.

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado desde entonces un enfoque cauteloso hacia futuros recortes en las tasas. Esto contrasta fuertemente con otros miembros del comité de fijación de tasas de la Fed, particularmente aquellos que fueron nombrados por el presidente Donald Trump, quienes están presionando por recortes más rápidos.