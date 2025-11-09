Golpea la economía el cierre de gobierno

WASHINGTON.- Con el cierre gubernamental, los despidos de trabajadores del gobierno y un nuevo recorte en la ayuda alimentaria federal, el Banco de Alimentos del Área Capital en Washington se está preparando para el aumento de personas que necesitarán su ayuda antes de la temporada navideña.

El banco de alimentos, que atiende a 400 despensas y organizaciones de ayuda en el Distrito de Columbia, el norte de Virginia y dos condados de Maryland, está proporcionando ocho millones de comidas más de las que había preparado para este año fiscal, un aumento de casi el 20%.

La ciudad está siendo golpeada "especialmente fuerte", declaró Radha Muthiah, directora ejecutiva y presidenta del grupo, "debido a la secuencia de eventos que ha ocurrido a lo largo de este año".

La capital de la nación ha sido golpeada por una serie de decisiones de la administración Trump, desde los despidos de trabajadores federales hasta la intervención de las fuerzas del orden. El golpe adicional del cierre, que ha dejado a los trabajadores sin empleo y ha pausado el dinero para la asistencia alimentaria, solo está profundizando el impacto económico.

Las últimas cifras de la Oficina de Análisis de Ingresos de D.C. no tienen en cuenta los cambios en la fuerza laboral desde el cierre que comenzó el 1 de octubre. Pero incluso el reporte de empleo de septiembre muestra que la tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantiene en el 6%, en comparación con la tasa nacional más reciente del 4,3%, y ha sido la más alta del país durante meses.

Los problemas económicos parecen estar resonando políticamente. La demócrata Abigail Spanberger ganó la elección el martes como gobernadora de Virginia después de centrar su mensaje de campaña en los efectos de las acciones del presidente Donald Trump sobre la economía del estado.

El impacto a largo plazo se sentirá mucho después de que el gobierno reabra, dicen los expertos.

Una familia se ve obligada a mudarse

Thea Price fue despedida de su trabajo en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en marzo de este año, como parte de la ola de despidos destinados a reducir el tamaño del gobierno federal. Su esposo, un contratista del gobierno, también perdió su trabajo en un museo. Desde entonces, han vivido de ahorros, Medicaid y SNAP.

Price, de 37 años, fue recientemente a una despensa de alimentos en Arlington, Virginia, por primera vez. El cierre detuvo la financiación para SNAP, después de que le tomó meses obtenerlo, y los pagos de 500 dólares que recibe cada mes cesarán. Virginia envió un pago parcial, pero no fue suficiente, aseveró Price. Con sus opciones para mantenerse a sí misma y a su familia agotándose, Price se está mudando de regreso a su ciudad natal en el área de Seattle.