Crece la presión sobre el Congreso para poner fin al cierre de gobierno

WASHINGTON.- La presión para poner fin al segundo cierre más largo del gobierno federal está ganando nueva urgencia esta semana, mientras millones de estadounidenses enfrentan la posibilidad de perder asistencia alimentaria, más trabajadores federales pierden su primer cheque de pago completo y los retrasos recurrentes en los aeropuertos complican los planes de viaje.

La creciente tensión sobre los legisladores para poner fin al estancamiento fue magnificada por el sindicato más grande de empleados federales del país, que pidió al Congreso que apruebe de inmediato un proyecto de ley de financiamiento y asegure que los trabajadores reciban su salario completo. Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, dijo que los dos partidos políticos han dejado clara su postura.

"Es hora de aprobar una resolución continua limpia y poner fin a este cierre hoy. No medias tintas, y no juegos políticos", afirmó Kelley, cuyo sindicato tiene un peso político considerable con los legisladores demócratas.

Aun así, los senadores demócratas, incluidos aquellos que representan estados con muchos trabajadores federales, no parecían estar listos para ceder. El senador de Virginia, Tim Kaine, dijo que insistía en alcanzar compromisos de la Casa Blanca para evitar que el gobierno haga más despidos masivos. Los demócratas también quieren que el Congreso extienda los subsidios para los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"Tenemos que llegar a un acuerdo con Donald Trump", expresó Kaine.

Pero los cierres se vuelven más dolorosos cuanto más duran. Los cierres cumplen una cuarta semana completa a partir del martes, y es probable que millones de estadounidenses experimenten dificultades de primera mano.

El impacto del cierre está a punto de crecer dramáticamente

Los 1,3 millones de militares en activo del país corren el riesgo de perder un cheque de pago el viernes. A principios de este mes, el gobierno de Trump aseguró que se les pagara transfiriendo 8.000 millones de dólares de fondos de investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina. Pero no está claro si el gobierno Trump querrá o podrá transferir dinero de nuevo.

En una partida aún mayor, la Casa Blanca dice que el viernes se acabará el financiamiento para el programa de asistencia alimentaria del que dependen 42 millones de estadounidenses para complementar sus gastos de supermercado.

El gobierno emplear más de los 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los beneficios fluyendo hasta noviembre. Y dice que no se reembolsará a los estados si cubren temporalmente el costo de los beneficios el próximo mes.

El Departamento de Agricultura dice que el fondo de contingencia está destinado a ayudar a responder a emergencias como desastres naturales. Los demócratas dicen que la decisión con respecto al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, va en contra de las indicaciones previas del departamento sobre sus operaciones durante un cierre.