Impulso de Trump por ley y orden muestra que ya no está limitado

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump estaba hablando en el Jardín de Rosas sobre sus esfuerzos para sofocar la violencia en la capital de la nación cuando, como si fuera una señal, sus palabras fueron ahogadas por el sonido de sirenas de vehículos que pasaban.

"Escuchen la belleza de ese sonido", declaró Trump, sonriendo. "No son sirenas políticamente correctas".

En un evento que de otro modo era solemne para otorgar póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad al activista derechista Charlie Kirk, el momento encapsuló cómo el impulso de Trump por el orden y la ley a toda costa se ha convertido en un pilar de su segundo mandato.

Ha desplegado tropas en ciudades con mayoría demócrata y ha dirigido a funcionarios federales, a menudo con sus rostros cubiertos por máscaras, para detener a personas que viven ilegalmente en el país. Ha sugerido que las áreas urbanas podrían convertirse en "campos de entrenamiento" militar y ha jugado con la idea de invocar la Ley de Insurrección para que los oponentes políticos no puedan usar los tribunales para frustrar sus planes.

Ahora, asentado en su segundo mandato, Trump ha adoptado el tipo de enfoque duro contra el crimen que siempre ha defendido en sus campañas, pero que no pudo lograr debido a funcionarios que frenaban sus instintos más extremos durante sus primeros cuatro años en el cargo. En el proceso, su administración republicana a veces ha pisoteado las normas y los críticos dicen que Trump ha politizado al Departamento de Justicia, usándolo para perseguir a sus oponentes políticos.

El miércoles, destacó los resultados de una ofensiva llamada "Operación Calor de Verano". Flanqueado por el director del FBI, Kash Patel, y la secretaria de Justicia Pam Bondi en la Oficina Oval, Trump indicó que el FBI realizó más de 8.000 arrestos.

Señaló que había hablado sobre el crimen durante su campaña el año pasado, pero nunca esperó que fuera un enfoque tan importante en su segundo mandato.

"Ahora es como una pasión para mí", dijo, y sus acciones "están muy, muy por encima" de lo que había prometido y "apenas estamos comenzando".

Es, en algunos aspectos, la plena realización de la mentalidad que Trump ha tenido desde sus primeros días como magnate inmobiliario en los días difíciles de Nueva York en los años 70 y 80, cuando el crimen era rampante y los residentes clamaban por medidas drásticas.

Los esfuerzos de Trump han encontrado resistencia de los líderes locales. Sus planes para enviar soldados a Chicago y Portland, Oregon, han sido frustrados por desafíos legales. Ha dicho que confía en que ganará en apelación, pero no ha descartado usar la Ley de Insurrección como una solución alternativa, si es necesario.

Pero en otros lugares, sus movimientos han alterado dramáticamente la vida cotidiana. A principios de este año, tomó el control de la Guardia Nacional de California en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles y envió a la Guardia Nacional a Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

Trump también ha reflexionado sobre tomar medidas similares en Baltimore, Nueva Orleans y Nueva York y ha amenazado a Boston, sugiriendo que el Mundial del próximo año en Foxborough podría ser trasladado si no se intensifican las acciones policiales.

"Recuperemos a nuestra policía"

La disposición de Trump para adoptar la línea más dura posible contra los sospechosos de crímenes —culpables o no— salió a la luz pública hace más de 30 años. Avivó las tensiones raciales al pedir la ejecución de los Cinco de Central Park, un grupo de adolescentes negros e hispanos condenados erróneamente por violación en 1989.

Trump publicó anuncios de página completa en periódicos bajo los titulares: "Recuperemos la pena de muerte. ¡Recuperemos a nuestra policía!" Esas condenas fueron anuladas en 2002, después de que la evidencia vinculara a un violador en serie con el crimen. Hoy, el caso es recordado por los activistas como evidencia de un sistema de justicia penal prejuiciado contra los acusados de color.

"Vamos a salvar todas nuestras ciudades"

Trump ahora ve ser duro con el crimen como un tema político ganador que solo se fortalece cuanto más lo impulsa.

"Vamos a salvar todas nuestras ciudades, y vamos a hacerlas esencialmente libres de crimen", declaró el miércoles.