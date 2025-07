Hackean la app Tea para citas románticas

WASHINGTON, DC.- Tea, una provocativa app de citas diseñada para que las mujeres se pregunten o se avisen anónimamente sobre los hombres con los que se han encontrado, se disparó al primer puesto en la App Store de Apple de EE. UU. esta semana. El viernes, la compañía creadora de la app confirmó que había sido hackeada: miles de imágenes, incluyendo selfis, se filtraron en línea.

"Hemos contratado a expertos externos en ciberseguridad y estamos trabajando las 24 horas para proteger nuestros sistemas", afirmó Tea Dating Advice Inc., con sede en San Francisco, en un comunicado .

404 Media, que informó anteriormente sobre la violación , dijo que fueron los usuarios de 4Chan quienes descubrieron una base de datos expuesta que "permitía a cualquiera acceder al material" de Tea.

La aplicación y la filtración ponen de relieve lo arriesgada que es buscar el romance en la era de las redes sociales .

Esto es lo que debes saber:

El té estaba destinado a ayudar a las mujeres a tener citas seguras.

Sean Cook, fundador de Tea e ingeniero de software que trabajó en Salesforce y Shutterfly, afirma en el sitio web de la aplicación que fundó la empresa en 2022 tras presenciar las experiencias "aterradoras" de su madre. Cook explicó que estas incluían salir sin saberlo con hombres con antecedentes penales y ser víctima de "catfishing" (engaño por parte de hombres que usaban identidades falsas) .

El té se promociona como una forma segura para que las mujeres investiguen anónimamente a los hombres que podrían conocer en aplicaciones de citas como Tinder o Bumble , asegurándose de que sean quienes dicen ser, no delincuentes ni casados ni en pareja. "Es como si la gente tuviera su propia página de Yelp", dijo Aaron Minc, cuyo bufete de Cleveland, Minc Law, se especializa en casos de difamación y acoso en línea.

En una reseña de una tienda Apple, una mujer escribió que usó una búsqueda en Tea para investigar a un hombre con el que había empezado a hablar y descubrió "más de 20 señales de alerta, incluyendo acusaciones graves como agresión y grabación de mujeres sin su consentimiento". Dijo que cortó la comunicación. "No me imagino cómo habrían ido las cosas si no lo hubiera sabido", escribió.

Un aumento repentino en la atención en redes sociales durante la última semana impulsó a Tea al número 1 en la App Store de Apple en Estados Unidos el 24 de julio, según la firma de investigación Sensor Tower. Entre el 17 y el 23 de julio, las descargas de Tea se dispararon un 525 % en comparación con la semana anterior. Tea anunció en una publicación de Instagram que había alcanzado los 4 millones de usuarios.

El tea ha sido criticado por invadir la privacidad de los hombres.

Una columnista del periódico The Times de Londres, que se registró en la aplicación, calificó el jueves a Tea de "sitio que critica a los hombres" y se quejó de que "esto es simplemente justicia por mano propia, completamente dependiente de los escrúpulos de mujeres anónimas. Con Tea en escena, ¿qué hombre se atrevería a volver a salir con una mujer?".