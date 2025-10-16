Demócratas: no se dejarán intimidar por amenazas del presidente sobre cierre

WASHINGTON.- Entrando en la tercera semana del cierre del gobierno, los demócratas dicen que no se sienten intimidados ni amedrentados por los esfuerzos del presidente Donald Trump de despedir a miles de trabajadores federales ni por sus amenazas de más despidos por venir.

En cambio, los demócratas parecen envalentonados, sin mostrar señales de ceder mientras regresaban a Washington desde sus estados de origen el martes por la noche y, por octava vez, rechazaron un proyecto de ley republicano para abrir el gobierno.

"Lo que la gente está diciendo es que hay que detener los despidos masivos", declaró el senador de Virginia Tim Kaine, describiendo lo que escuchó de sus electores, incluidos los trabajadores federales, mientras viajaba por su estado durante el fin de semana. "Y eso no lo vamos a lograr si cedemos".

El senador de Hawai Brian Schatz indicó que los despidos son "mucha fanfarronería" y predijo que finalmente serán anulados por los tribunales o de otra manera. El senador Richard Blumenthal de Connecticut, hablando sobre los republicanos, señaló que el cierre es solo "una excusa para que (los republicanos) hagan lo que ya planeaban hacer". Y Chuck Schumer de Nueva York, líder de la minoría demócrata en el Senado, sostuvo el miércoles que los despidos son un "intento desatinado" de cambiar votos demócratas.