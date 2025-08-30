Busca orden judicial contra su despido

Un abogado de Lisa Cook instó el viernes a un juez estadounidense a permitir que la gobernadora de la Reserva Federal mantenga su trabajo mientras lucha contra el intento del presidente Donald Trump de despedirla en un sorprendente ataque a la independencia del banco central.

El caso en el tribunal federal en Washington D.C. podría otorgar a Trump un poder expansivo sobre la Fed, que tradicionalmente ha estado protegida de la presión política para que pueda tomar decisiones difíciles y complicadas, como por ejemplo sobre si aumentar las tasas de interés para combatir la inflación o reducirlas para fomentar la contratación y el crecimiento económico.

Trump ha buscado despedir a Cook por acusaciones de que cometió fraude hipotecario al comprar una casa y un condominio en 2021, el año antes de que el presidente Joe Biden la nombrara para la junta de gobierno de la Fed.

Trump ha criticado repetidamente a la Fed —y a su presidente, Jerome Powell— por negarse a recortar las tasas de interés. El banco central ha mantenido su tasa de referencia sin cambios este año, en parte porque está esperando ver si los aranceles de Trump elevan la inflación. Cook ha votado en contra de recortar las tasas, como lo ha hecho la mayoría de los miembros de la junta.

Los argumentos en la corte el viernes se centraron en lo que constituye "causa", que en este caso son las acusaciones no probadas de fraude hipotecario .

En un intercambio con la jueza Jia Cobb, el abogado de Cook, Abbe David Lowell, dijo que las motivaciones de Trump son claras. "Ya ha dicho que quiere una mayoría (en la junta de la Fed). Ha presumido que lo va a conseguir".

Si el despido de Cook procede, probablemente erosionaría la independencia de la Fed respecto a la política diaria. Ningún presidente ha despedido jamás a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia de la agencia. Los economistas apoyan ampliamente la independencia de la Fed porque facilita que el banco central tome medidas impopulares, como aumentar las tasas de interés.

Cook ha pedido a la corte que emita una orden de emergencia que bloquee su despido y le permita permanecer en la junta de gobernadores de siete miembros mientras su demanda avanza en los tribunales. El caso podría terminar en la Corte Suprema.

No se espera un fallo del tribunal de distrito hasta después del Día del Trabajo (el lunes 1 de septiembre), aunque la jueza Cobb dijo que buscaría acelerar el caso.

En la corte el viernes, Yaakov Roth del Departamento de Justicia, quien representó a la administración Trump en la audiencia, se quejó de que Cook no había ofrecido una explicación para nada cuestionable en sus documentos hipotecarios ni una defensa contra las acusaciones de fraude.

Las acusaciones siguen siendo solo eso, formuladas por Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que supervisa a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Y el jueves por la noche, Pulte alegó que Cook cometió fraude en una tercera propiedad, un condominio en Cambridge, Massachusetts, en abril de 2021.

Pulte aseguró en redes sociales que Cook clasificó el condominio como una "segunda residencia", pero en documentos de divulgación financiera presentados de 2022 a 2025 ante el gobierno, lo describió como una propiedad de "inversión/alquiler". Pulte agregó que las tasas hipotecarias y los pagos iniciales para segundas residencias pueden ser más bajos que para propiedades de inversión.

Pulte también alegó, sin evidencia, que Cook podría haber alquilado dos propiedades en Ann Arbor, Michigan y Atlanta, que fueron el foco de una remisión criminal que hizo la semana pasada y que dijo que ella ha reclamado como su residencia principal.

En un comunicado, el abogado de Cook, Lowell, denunció "una obvia campaña de difamación destinada a desacreditar a la gobernadora Cook... Nada en estas acusaciones vagas e infundadas tiene relevancia alguna para el papel de la gobernadora Cook en la Reserva Federal, y de ninguna manera justifican su remoción de la Junta".

La ley que rige la Fed dice que el presidente no puede despedir a un gobernador solo porque discrepan sobre la política de tasas de interés. Trump ha exigido repetidamente que la Fed reduzca su tasa de interés clave, actualmente del 4,3%. Sin embargo, la Fed la ha mantenido sin cambios durante las últimas cinco reuniones.

El presidente puede despedir a un gobernador de la Fed "por causa", lo que tradicionalmente se ha interpretado como ineficiencia, negligencia en el deber o malversación. Los abogados de Cook argumentan que ello se refiere solo a la conducta en el cargo. También dicen que ella tenía derecho a una audiencia y a la oportunidad de refutar los cargos.

"La acusación infundada y no probada de que la gobernadora Cook ´potencialmente´ cometió un error al completar un formulario hipotecario antes de su confirmación en el Senado — no equivale a ´causa´", dice la demanda.