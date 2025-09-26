Comey, acusado de confesión falsa y obstrucción de la ley

WASHINGTON.- James Comey fue acusado el jueves de hacer una declaración falsa y obstrucción en un caso penal presentado días después de que el presidente Donald Trump pareció instar a su secretaria de Justicia a procesar al exdirector del FBI y a otros que él ve como enemigos políticos.

La acusación convierte a Comey en el primer exfuncionario de alto rango en enfrentar un proceso en relación con una de las principales quejas de Trump: la investigación, ya concluida, sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump y sus seguidores han ridiculizado durante mucho tiempo esa investigación como un "engaño" y una "cacería de brujas" a pesar de múltiples revisiones gubernamentales que muestran que Moscú interfirió a favor de la campaña del republicano.