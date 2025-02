Director de la EPA insta al presidente Trump: Pide reconsiderar hallazgo científico

En una posible acción histórica, el director de la Agencia de Protección Ambiental instó en privado al gobierno del presidente Donald Trump a reconsiderar un hallazgo científico que ha sido desde hace tiempo el fundamento central de la acción de Estados Unidos contra el cambio climático.

En un informe a la Casa Blanca, Lee Zeldin, el administrador de la EPA —siglas en inglés de la agencia—, solicitó redactar de nuevo el hallazgo de la EPA que determinó que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta ponen en peligro la salud y el bienestar público, según cuatro personas que fueron informadas sobre el asunto pero que hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato, ya que la recomendación no ha sido divulgada públicamente.

El hallazgo de 2009 bajo la Ley de Aire Limpio es el fundamento legal de una serie de regulaciones climáticas para vehículos de motor, plantas generadoras de energía y otras fuentes de contaminación.

Un portavoz de la EPA declinó el miércoles dar a conocer la recomendación de Zeldin, que fue efectuada la semana pasada con base en una orden ejecutiva de Trump. Dicha orden, emitida el primer día del segundo mandato del mandatario, le pidió a la agencia presentar un informe "sobre la legalidad y la vigencia continua" del hallazgo de peligro.

The Washington Post fue el primero en informar que Zeldin había instado a la Casa Blanca a anular el hallazgo sobre la posibilidad de peligro.

Dicho hallazgo, obtenido durante el gobierno del expresidente Barack Obama, "es la piedra angular de las políticas del gobierno federal para lo que el presidente y yo llamamos el engaño climático", declaró Steve Milloy, un exasesor de transición de Trump que cuestiona la ciencia convencional sobre el cambio climático.

"Si eliminas este (hallazgo), todo lo que la EPA hace sobre el clima desaparece", le dijo Milloy a la AP.

En una reunión el miércoles con el gabinete, Trump indicó que Zeldin le informó que está avanzando para eliminar a aproximadamente el 65% de la fuerza laboral de la EPA. "Muchas personas que no estaban haciendo su trabajo, sólo eran obstruccionistas", lamentó Trump.

Myron Ebell, otro exasesor de transición de Trump que ha cuestionado la ciencia detrás del cambio climático, dijo el miércoles que estaba "muy emocionado" por la aparente recomendación de Zeldin sobre el hallazgo de peligro.

"Es la base de todas las reglas dañinas en lo económico para regular el dióxido de carbono", declaró Ebell, quien considera que la derogación es "un paso difícil, pero un paso muy grande".

Grupos ambientalistas y expertos jurídicos señalaron que cualquier intento por derogar o revertir el hallazgo sobre el peligro para la población sería una tarea ardua con pocas posibilidades de éxito.

"Esto sería una insensatez", manifestó David Doniger, experto climático del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo ambientalista. "Ante lo abrumador de los datos científicos, es imposible pensar que la EPA pudiese desarrollar un hallazgo contradictorio que se sostuviera en los tribunales".

Trump, quien ha denunciado repetidamente lo que llama un "nuevo engaño verde" promovido por demócratas y ambientalistas, podría considerar que la derogación del hallazgo de peligro es un "golpe mortal" que le permitiría invalidar todas las regulaciones climáticas, observó Doniger.

"Pero es una posibilidad muy remota para ellos", agregó, y puso de relieve que los tribunales han respaldado repetidas veces la autoridad de la EPA para regular la contaminación por gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.

"La directriz para reconsiderar el hallazgo de peligro proviene directamente del Proyecto 2025, y es tanto cínica como profundamente preocupante dado el cúmulo de evidencia científica que respalda el hallazgo, los devastadores daños climáticos que los estadounidenses están experimentando en este momento, y la clara obligación de la EPA de proteger la salud y el bienestar de los estadounidenses", indicó Peter Zalzal, un abogado sénior del Fondo de Defensa Ambiental, otro grupo ambientalista.

El Proyecto 2025, un plan de casi 1.000 páginas que pugna por un giro radical a la derecha en el gobierno y la sociedad estadounidenses, incluye una recomendación para reconsiderar el hallazgo de peligro.

Michael Mann, científico del clima de la Universidad de Pensilvania, dijo que la acción de la EPA es "tan sólo la forma más reciente de negación climática por parte de los republicanos. Ya no pueden negar que el cambio climático está ocurriendo, así que en su lugar están pretendiendo que no es una amenaza, a pesar de la abrumadora evidencia científica de que es, quizás, la mayor amenaza que enfrentamos en la actualidad".

"La idea de que los gases de efecto invernadero no ponen en peligro la salud y el bienestar público al causar cambio climático es absurda", agregó Michael Oppenheimer, profesor de geociencias y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton. El cambio climático causado por la contaminación por gases de efecto invernadero "ya está interrumpiendo la vida tal como la conocíamos en el siglo pasado y amenazando con algo mucho peor por venir. Creer lo contrario es una fantasía".