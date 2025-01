Lo que hay que saber sobre el coche: Autorizaron al avión a aterrizar

Un avión comercial, con 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, chocó contra un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cuando se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington D.C. Las dos aeronaves cayeron al río Potomac, matando a todos a bordo.

El choque ocurrió alrededor de las 9 p.m. del miércoles, en uno de los espacios aéreos más controlados del mundo, a poco más de 5 kilómetros (3 millas) al sur de la Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos. Un esfuerzo de búsqueda y rescate iniciado durante la noche se convirtió en una operación de recuperación hacia el jueves por la mañana. De momento no se conoce la causa de la colisión.

Estas son algunas cosas que hay que saber sobre lo ocurrido:

El choque

El choque involucró a un avión comercial procedente de Wichita, Kansas, que se preparaba para aterrizar, y un helicóptero militar que transportaba a tres soldados en un ejercicio de entrenamiento, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El cielo estaba despejado en ese momento.

Unos minutos antes de que el avión fuera a aterrizar, los controladores de tráfico aéreo preguntaron al vuelo 5342 de American Airlines si podía hacerlo en una pista más corta, y los pilotos aceptaron. Los controladores autorizaron al avión para aterrizar y los sitios de seguimiento de vuelos mostraron que éste ajustó su aproximación a la nueva pista.

Menos de 30 segundos antes de la colisión, un controlador de tráfico aéreo preguntó al helicóptero si tenía el avión a la vista. El controlador hizo otra llamada por radio al helicóptero momentos después diciendo: "PAT 25 pase detrás del CRJ" —aparentemente indicando al helicóptero que esperara a que el avión Bombardier CRJ-701, de dos motores, pasara. No hubo respuesta, y las aeronaves chocaron segundos después.

El transpondedor de radio del avión dejó de transmitir a unos 732 metros (2.400 pies) antes de la pista, aproximadamente sobre la parte media del Potomac. El cuerpo del avión fue encontrado bocabajo en tres secciones en agua a la altura de la cintura, dijeron los funcionarios.

Los restos del helicóptero también fueron encontrados en el río.

Los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dijeron que estaban trabajando para recuperar el equipo de grabación de datos de ambas aeronaves.

La investigación y las preguntas

Los investigadores federales intentarán reconstruir los momentos antes del choque, incluyendo cualquier comunicación entre las dos aeronaves y los controladores de tráfico aéreo, así como otras acciones de los pilotos y la altitud de ambas aeronaves.

El personal de control de tráfico aéreo estaba "no normal" en el momento del accidente, según un informe de la FAA obtenido por The Associated Press. Un controlador de tráfico aéreo estaba haciendo trabajo, normalmente asignado a dos personas en la torre del Aeropuerto Reagan, cuando ocurrió el choque, según el informe.

El presidente Donald Trump, el secretario de Transporte Sean Duffy y el nominado a secretario del Ejército, Daniel Driscoll, dijeron que parecía que el accidente podría haberse evitado.

En una conferencia de prensa, Trump culpó a los pilotos del helicóptero sin ofrecer pruebas para sustentar su afirmación y alegó sin fundamento que las iniciativas de diversidad habían socavado la seguridad aérea.

Más tarde, el jueves, Trump firmó un memorando presidencial sobre seguridad aérea que dijo que desharía el "daño" hecho a las agencias federales por el gobierno del expresidente Joe Biden y nuevamente criticó las políticas destinadas a promover la diversidad y la inclusión, atrayendo críticas de legisladores de raza negra.

Las víctimas

Fue el accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en casi 24 años. Por lo menos 28 cuerpos han sido sacados de las aguas heladas, incluidos los cadáveres de los tres soldados que iban a bordo del helicóptero.

Entre los pasajeros había miembros del Skating Club de Boston que regresaban de un campamento de desarrollo luego de haber participado en los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos 2025 en Wichita.

Incluían a los patinadores adolescentes Jinna Han y Spencer Lane, las madres de los adolescentes y dos entrenadores de origen ruso muy respetados, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, quienes ganaron un campeonato mundial de parejas en 1994. Otros rusos también iban a bordo del avión, según el Kremlin.

Historial de accidentes aéreos fatales

Los accidentes fatales de aviones comerciales en Estados Unidos son inusuales. El último gran accidente del que se tenía registro ocurrió en 2009 cerca de Buffalo, Nueva York. Todos los 45 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación murieron cuando el avión de hélice Bombardier DHC-8 se estrelló contra una casa. Una persona en tierra también murió.

En noviembre de 2001, un vuelo de American Airlines se estrelló en una zona residencial de Belle Harbor, Nueva York, poco tiempo después de despegar del Aeropuerto Kennedy, matando a todas las 260 personas que iban a bordo.

El choque del miércoles recordó el accidente de un vuelo de Air Florida que se estrelló en el Potomac el 13 de enero de 1982, causando la muerte de 78 personas. Ese accidente fue atribuido a condiciones meteorológicas adversas.

En mayo, un avión de American Airlines que rodaba por la pista canceló su despegue para evitar chocar con otro avión que estaba aterrizando en una pista intersectada del aeropuerto Reagan. Fue el segundo encuentro cercano en el aeropuerto en seis semanas.

El avión

El helicóptero era un UH-60 Black Hawk con base en Fort Belvoir, Virginia, según el Ejército.

El avión comercial era un Bombardier CRJ-701 de dos motores fabricado en 2004 en Canadá. Puede llevar hasta 70 pasajeros.