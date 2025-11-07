Votantes de Texas rechazan aumentos de impuestos

DALLAS, Texas.- Esta semana, los votantes de Texas mostraron recelo hacia el aumento de los impuestos sobre la propiedad y se mostraron a favor de su reducción.

Los votantes de todo el estado rechazaron las propuestas de los distritos escolares y las ciudades para aumentar los fondos destinados a la contratación de maestros y policías, el asfaltado de carreteras y el mantenimiento de las escuelas. Más de la mitad de estas medidas fracasaron en las elecciones del martes, según un análisis del Texas Tribune.

El fracaso más dramático se produjo en Austin, donde los votantes de una de las ciudades más liberales del estado rechazaron una medida para aumentar los impuestos con el fin de abordar el problema de las personas sin hogar, reforzar la seguridad pública y cerrar un déficit presupuestario multimillonario; una sorprendente reprimenda contra el Ayuntamiento de Austin.

Al mismo tiempo, los votantes de Texas otorgaron a los propietarios de viviendas y negocios importantes exenciones de impuestos sobre la propiedad por amplios márgenes.

Para los defensores de las reducciones de impuestos, esto sugiere un apetito continuo por dichas reducciones.

“El público está dando señales de que quiere más”, dijo el senador estatal Paul Bettencourt, un republicano de Houston que impulsó las medidas de reducción de impuestos.

Los líderes republicanos estatales planean presionar con fuerza en su deseo de recortar impuestos durante las elecciones de mitad de mandato de 2026 y cuando se reúnan de nuevo en Austin en 2027.

En noviembre pasado, los votantes aprobaron aumentos de impuestos para el Distrito Escolar Independiente de Austin (Austin ISD) y el Condado de Travis. Este año, el condado volvió a aumentar los impuestos para ayudar a sufragar los daños causados por las inundaciones del 4 de julio.

Aun así, la factura de impuestos promedio de los propietarios de viviendas del condado de Travis se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2019 y 2024, una vez ajustada por la inflación.

Al mismo tiempo, los opositores ridiculizaron las prácticas de gasto municipal cuestionables, muchas de las cuales fueron reveladas por el Austin American-Statesman . Para Matt Mackowiak, quien dirige el grupo Save Austin Now, que impulsó la medida fiscal, el rechazo de la propuesta es indicativo de una falta de confianza en el Ayuntamiento.

“Quieren que la fiesta continúe y le están pasando la factura a los contribuyentes”, dijo Mackowiak. “Y, por una vez, los contribuyentes rechazaron la factura y dijeron que no”.

Tras el rechazo de la medida, el alcalde de Austin, Kirk Watson, reconoció que el resultado del martes fue un “referéndum” sobre el Ayuntamiento. Solicitó una “evaluación integral” del presupuesto municipal para buscar formas de reducir gastos.

El alcalde de Houston, John Whitmire, inició una auditoría similar que halló ahorros por aproximadamente 122 millones de dólares. Mackowiak prometió impulsar una enmienda a la carta municipal para una auditoría independiente de las finanzas de la ciudad si los funcionarios no toman medidas suficientes para controlar el gasto.

“Necesitamos dar a los votantes razones para confiar en nosotros, para confiar en que encontraremos el equilibrio adecuado entre los servicios y la financiación necesaria para prestar esos servicios”, dijo Watson en un comunicado el martes por la noche.

A pesar de la derrota del martes, los impuestos sobre la propiedad en Austin seguirán subiendo, pero no tanto como lo habrían hecho si la propuesta hubiera sido aprobada.

Austin no fue la única ciudad donde los votantes rechazaron un aumento de impuestos. En Mesquite, los votantes también rechazaron un aumento que habría permitido a la ciudad contratar, entre otras cosas, a dos bomberos y tres policías más.

Los intentos de aumentar los impuestos no fracasaron en todas partes. Los votantes de 19 distritos escolares, incluidos Waco, Garland y Denton, aprobaron esta semana un aumento de impuestos.

Las autoridades de Texas enfrentan una presión constante para reducir aún más los impuestos sobre la propiedad. El gobernador Greg Abbott ha indicado que desea que la reducción de estos impustos sea un tema central en las elecciones de medio término de 2026.

LA BATALLA SIGUE

El gobernador Greg Abbott quiere hacer de la reducción de impuestos el tema central para las elecciones del 2026. Pero Texas ya gasta $51,000 millones para contener los impuestos educativos, y la economía más lenta podría complicar más recortes.

Los más radicales quieren eliminar por completo los impuestos prediales, pero hasta el vicegobernador Dan Patrick dice que eso es “súper irreal” – costaría más de $81,000 millones anuales remplazar ese dinero.

La gente habló claro: quieren servicios, pero ya no a cualquier precio.