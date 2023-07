Popularizan en bodas vestimentas especiales

NUEVA YORK

Maggie Long, de 34 años, recientemente fue a la boda de una amiga cercana en un bar discreto de Denver. ¿La vestimenta sugerida? "Semiformal para un tugurio".

"Me encantan las temáticas", comentó Long, que vive en Nueva York. "Es divertido que la gente ya no tome las bodas tan en serio, pero no tenía ni idea de lo que eso significaba".

Tras intercambiar opiniones durante meses con el maestro de ceremonias, que también es su amigo, Long le planteó su idea de vestimenta —un vestido muy corto de tirantes— a la novia. La novia consideró que era bastante similar a "un disfraz de las Kardashian". Finalmente Long se decidió por un vestido ceñido de lamé dorado de Norma Kamali, y la pasó muy bien.

"Había muchos overoles clásicos. Una de nuestras amigas se vistió como de la década de 1960, con botas altas y un peinado esponjado. Había muchas lentejuelas", comentó Long.

Algunas parejas han empezado a ofrecer tableros de inspiración como una forma de orientar a sus invitados, incluidos a los de mayor edad. En la boda del bar pequeño y nada lujoso, Long dijo que había muchos invitados de edad avanzada que acogieron la idea. Uno llevaba puesta una camisa desteñida de arcoíris, al estilo de los Grateful Dead.

Otros invitados han sido invitados a bodas con una vestimenta "tropical y formal", "casual elegante" y "extravagante para fiesta en jardín".

De cara a la agitada temporada de bodas y otros eventos especiales del verano, Indya Wright, de Washington D.C., ya está harta.

Recientemente tuiteó: "Estos códigos de vestimenta para eventos new age son la pesadilla de mi existencia. ¿Qué ha pasado con ´informal´, ´cóctel´ y ´formal´? Ahora tengo que buscar en Google ´atuendo formal de fiesta renacentista para después de las 5´ con el fin de dilucidar si quieres que vaya estilo Gran Gatsby o de Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda".

Wright, de 35 años, sigue frustrada. La boda de una compañera de la universidad especificaba un código de vestimenta "casual elegante, pero no demasiado elegante".

Renée Strauss, cofundadora y directora general de la empresa Wedaways de organización de bodas en sitios lejanos, de Beverly Hills, California, dijo que los códigos de vestimenta extravagantes se deben a que las parejas procuran que sus bodas sean personalizadas y únicas.

"La clave es asegurarse de que hay comunicación detrás del código de vestimenta. No hay que confundir a los invitados", explicó.

Cuando su compañía crea los sitios web de bodas para sus clientes, incluye descripciones para códigos de vestimenta como "chic de región vinícola", pidiendo a las parejas que ofrecen una amplia serie de opciones para que la gente se exprese a sí misma. "Formal tropical", por ejemplo, podría referirse a vestidos largos y vaporosos en vivos colores veraniegos y trajes de lino con corbatas alegres.

"La mayoría de los invitados se divierten mucho con eso", comentó Strauss.

Rikki Gotthelf, de 32 años, de Los Ángeles, asistió a una boda recientemente y tiene tres más este año. Fue dama para la boda con temática de "vaquera espacial disco" de una de sus amigas, que transportó a sus invitados a un pueblo fantasma abandonado cerca de Austin, Texas.

"Teníamos esos vestidos de la pradera intergalácticos brillantes de Batsheva. El mío era iridiscente", dijo Gotthelf. "Otra boda a la que fui era ´formal funky´".

Para orientarse, Gotthelf recurrió a Sophie Strauss, que se define como "estilista para gente común y corriente". Strauss sugiere ponerse en contacto con la pareja si no ha quedado claro cómo hay que ir vestido.