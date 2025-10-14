Muere hombre atacado por perros

HOUSTON, Texas.- Un hombre murió en un violento ataque de perros Pitbulls en Bacliff, una ciudad ubicada en el condado Galveston.

En medio de la agresión, uno de los vecinos intentó rescatar al hombre, utilizando cuchillo y machete, pero no pudo salvarlo. El hecho sucedió afuera de su propia casa en la cuadra 400 de la calle Louisiana, los perros eran de su propiedad.

El mortal incidente fue confirmado por la Oficina del Alguacil del Condado de Galveston, el reporte oficial confirma que cuando los agentes llegaron a la escena, el perro seguía enganchado al brazo de la víctima y para detener el ataque y proteger al hombre, un agente disparó su arma, impactando al animal, fue ahí que el perro soltó a la víctima.

Autoridades enfatizaron que nunca quieren dañar a un animal, pero en este caso, fue necesaria una acción inmediata para proteger la vida del hombre.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima.