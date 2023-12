No aprueban vales escolares: Termina la cuarta sesión legislativa especial

El tema de más alto perfil de la sesión fueron los vales escolares, la principal prioridad legislativa de Abbott, y que no fue abordada en la sesión.

AUSTIN, Texas.- La cuarta sesión legislativa especial terminó ayer martes, cuando la Cámara suspendió la sesión sin tomar medidas sobre algunos proyectos de ley clave que el Senado había aprobado, lo que dejó a los senadores sin otra opción que suspender también la sesión.

Concluyó de manera muy similar a como comenzó, sin acuerdo sobre los vales escolares, otras prioridades republicanas hundidas por las luchas internas del partido y un gobernador incapaz de negociar la paz entre los jefes de las cámaras legislativas enfrentados.

Las últimas víctimas fueron el Proyecto de Ley Senatorial 5, que gastaría $800 millones en medidas de seguridad escolar hasta 2025 y el Proyecto de Ley Senatorial 6, que cambiaría el cronograma de un juicio después de que un ciudadano o grupo presente una impugnación electoral. El hecho de no aprobar los vales escolares, si bien fue una victoria para los demócratas y algunos republicanos rurales, se produjo a costa de bloquear una financiación que también habría aumentado el financiamiento escolar y proporcionado bonificaciones a los profesores.

Estaba previsto que la sesión especial finalizara el miércoles a medianoche, pero con la Cámara saliendo de la ciudad a las 11:30 a.m. sin tomar medidas sobre los proyectos de ley pendientes del Senado, no había nada que el Senado pudiera hacer para llevarlos al escritorio del gobernador. Los senadores se mantuvieron tranquilos el martes por la mañana, a la espera de la acción de la cámara baja, y luego levantaron la sesión definitivamente poco antes de las 13:00 horas, señaló The Texas Tribune en su edición de ayer.

El vicegobernador Dan Patrick, quien pidió la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, por apoyar la destitución del fiscal general Ken Paxton a principios de este año, dejó clara su frustración por el lento ritmo de los asuntos de la Cámara la semana pasada.

"Dade Phelan volvió a eso, culpando a su incapacidad para liderar como presidente, culpando a todos los demás por sus fallas", dijo Patrick el viernes en la plataforma de X. Acusó al Presidente de demorar los proyectos de ley que el Senado había aprobado.

Phelan respondió, criticando a Patrick, el líder del Senado, por respaldar el propio proyecto de ley de seguridad escolar de la cámara en lugar de simplemente aprobar la versión, que los represetantes aprobaron a mediados de noviembre.

Phelan dijo que la medida, que se produjo demasiado tarde en la sesión especial, le permitió a Patrick "recurrir a las redes sociales, fingiendo preocuparse por financiar adecuadamente la seguridad escolar mientras culpaba a otros por las ramificaciones de sus propias inacciones. Esto no es más que un truco político que hemos visto en él una y otra vez".

No está claro si el gobernador Greg Abbott cumplirá su amenaza de convocar una quinta sesión especial, ni cuándo ocurriría. La Legislatura ha estado en sesión 246 días en 2023, más que cualquier otro año desde que Texas se convirtió en estado en 1845. Los legisladores reciben viáticos diarios de $221 por lo que se supone es un trabajo a tiempo parcial; la mayoría tiene ocupaciones de tiempo completo en su país de origen.

Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El tema de más alto perfil de la sesión fueron los vales escolares, la principal prioridad legislativa de Abbott, que permitiría a los padres utilizar el dinero de los contribuyentes para enviar a sus hijos a escuelas privadas y religiosas. Un proyecto de ley de cupones no llegó a votación en el pleno de la sesión ordinaria de primavera, ya que una coalición de demócratas y republicanos rurales dejó claro que carecía del apoyo para aprobarse.

Esta vez, el liderazgo de la Cámara acordó permitir el debate en el pleno sobre un proyecto de ley de vales que el representante republicano de Killeen, Brad Buckley, había guiado a través del comité de educación, que él preside. El proyecto de ley era un paquete general que también incluía bonificaciones para los maestros y un aumento del gasto estatal por estudiante para los estudiantes de escuelas públicas.

Esos edulcorantes no lograron atraer a los que se resistían a los vales, incluidos 21 republicanos, que eliminaron los vales del proyecto de ley.





Continuará el muro fronterizo

Como Abbott había señalado que no firmaría un proyecto de ley que aumentara el gasto en educación que no incluyera una provisión de vales, la Cámara no se molestó en proceder con los otros elementos de la propuesta de Buckley.

La sesión no estuvo exenta de algunas victorias legislativas para los republicanos. Las cámaras aprobaron el Proyecto de Ley Senatorial 3, que asignaría $1.5 mil millones para continuar la construcción de una barrera fronteriza entre Texas y México, así como financiar esfuerzos mejorados de inmigración. También aprobaron el Proyecto de Ley Senatorial 4, que permitiría a la policía de Texas arrestar a personas que crucen ilegalmente la frontera desde México.

El Proyecto de Ley Senatorial 6 fue una adición tardía que habría alterado el cronograma de un juicio iniciado por un ciudadano o grupo que presentará una impugnación electoral.