Utilizan el ‘Título 42’ para ganar comicios

Durante su campaña presidencial, Joe Biden condenó una de las políticas antimigratorias más polémicas del entonces mandatario Donald Trump, el Título 42, y prometió derogarla si llegaba a la Casa Blanca.

Más de un año después como Presidente, el demócrata aún mantiene vigente la medida que permite las deportaciones exprés de Estados Unidos.

Críticos y defensores de los derechos de los migrantes señalan que el motivo por el que la orden todavía permanece activa es político, de cara a los comicios legislativos de noviembre, en los que los demócratas se juegan el control del Congreso.

“Yo creo que hay una parte del Gobierno de Biden que cree que cualquier medida que abra la frontera a solicitantes podría ser desfavorable para ellos en las elecciones de noviembre”, consideró en entrevista Maureen Meyer, directora de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Bajo el argumento de la pandemia, el Gobierno de Trump invocó el 20 de marzo de 2019 el Título 42 de una vieja ley de 1944, la cual permite a las autoridades fronterizas expulsar de manera inmediata a todos los indocumentados en la frontera, para supuestamente evitar la propagación del Covid-19.

A dos años de su implementación, más de 1.6 millones de personas sin papeles que llegaron a la frontera de EU huyendo de la violencia, la persecución o pobreza en sus países han sido expulsados del territorio norteamericano hacia México o devueltos a sus naciones de origen, sin siquiera haber tenido la oportunidad de solicitar asilo.

En el primer día de su Gobierno, Biden firmó órdenes ejecutivas para detener la construcción del muro fronterizo, revocar el veto a viajeros de países de mayoría musulmana y comenzar con la reunificación de las familias separadas.

Aunque a principios de este año eximió a los menores no acompañados del Título 42, esta política sigue aplicándose para todos los adultos y familias que llegan al límite sur de EU.

“Esto les hace suponer a ellos (a los demócratas) que se van a congraciar con votantes conservadores blancos y que de esa manera no les va a ir tan mal en la elecciones de noviembre, que, como bien sabemos, es una elección en la que por regla general los votantes buscan ‘castigar’ al partido ocupante de la Casa Blanca”, opinó Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones de migrantes latinoamericanos en EU.

A medida que aumentan los llamados para dar fin a la medida, incluso desde los mismos líderes demócratas del Congreso, el Gobierno estadounidense está haciendo planes para levantar la orden el próximo mes, de acuerdo con fuentes de alto perfil citadas por Buzz News, pero antes necesita resolver cómo hacer frente a una previsible oleada de migrantes que lleguen a la frontera sur, para lo cual, según el portal, ha estado en pláticas con el Gobierno mexicano.

Prevén escenas caóticas pronto

Meyer enfatizó que durante este tiempo la Administración Biden debió haberse preparado al menos con suficiente infraestructura y personal para atender de manera digna a los migrantes, y no ver “las caóticas escenas” de migrantes retenidos bajo puentes y sin acceso a servicios públicos.

Tanto ella como Chacón dijeron que si la orden llega a levantarse debe ser un criterio aplicable para las personas de todas las nacionalidades, y no sólo para aquellas de raza blanca.

Un memorando del DHS con fecha del 11 de marzo exentó del Título 42 a los ucranianos a razón de la guerra, por lo que pueden entrar al país y solicitar asilo.

“Hay que ser muy vigilantes, porque ojalá que el escenario de levantar el uso del Título 42 no resulte siendo de aplicación selectiva, que se levante para el caso de personas que buscan protección en EU que son de raza blanca, pero no se levanta para aquellos que no encajan con ese perfil étnico-racial”, abordó Chacón.

