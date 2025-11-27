Nativo de Weslaco obtiene la Medalla al Logro de la Marina

El suboficial Ramiro Coronado, originario de Weslaco y asignado al USS Roosevelt, fue reconocido con la Medalla de Logro de la Armada y el Cuerpo de Marines por reparar un sistema crítico de armas de defensa durante una misión en el Mar Rojo.

El sistema, esencial para proteger al buque contra amenazas como misiles, drones y embarcaciones hostiles, fue restaurado a su capacidad operativa completa gracias a la intervención de Coronado, garantizando la continuidad de las operaciones del destructor.

"Este reconocimiento significa que nuestro esfuerzo no pasó desapercibido", declaró Coronado. "Las largas jornadas, el tiempo lejos de nuestras familias y el trabajo intenso para reconstruir un sistema complejo valieron la pena".

Coronado, egresado de la Preparatoria Weslaco en 2011, se unió a la Armada hace tres años y actualmente se desempeña como controlador de fuego, responsable de operar y mantener sistemas de combate y dirección de armas. El USS Roosevelt es un destructor equipado con misiles Tomahawk, torpedos, artillería y sistemas de defensa Phalanx, con una tripulación de más de 300 marinos altamente especializados.

¿Qué ocurrió?

El buque rinde homenaje al presidente Franklin D. Roosevelt y a la primera dama Eleanor Roosevelt. Su operación se enmarca en el 250 aniversario de la Armada estadounidense, institución que históricamente ha garantizado la seguridad marítima global y el comercio internacional.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Estados Unidos es una nación marítima —señalaron oficiales navales—, y durante 250 años nuestra Armada ha protegido las libertades en los océanos del mundo".