Ayudará ATM al Instituto de Tecnología Espacial

Texas A&M ha sido elegida por SpaceForceDoD para dirigir el Instituto de Tecnología Estratégica Espacial para Operaciones en el Espacio.

EDINBURG, Texas

La Universidad Texas A&M fue seleccionada para ayudar al Instituto de Tecnología Estratégica Espacial de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos con investigaciones críticas por valor de casi $50 millones, anunció Juan Sharp

Canciller, del Sistema Universitario Texas A&M.

Este honor se produce después de que el comandante general B. Chance Saltzman visitara el campus de Texas A&M RELLIS, donde estamos construyendo el túnel de pruebas hipersónico más grande del país. El general Saltzman quedó impresionado con lo que vio, añadió Canciller.

"Esta oportunidad, de conformidad con la Estrategia Nacional de Servicio, Montaje y Fabricación en el Espacio, se centrará en la adquisición de tecnologías relacionadas con la experimentación de vuelos espaciales y tecnologías de señales, energía y transporte relacionadas con el espacio", anunció la Fuerza Espacial de EE. UU. en un comunicado de prensa.

Texas A&M facilitará la investigación aplicada en las áreas de operaciones espaciales, que incluyen acceso al espacio, movilidad y logística. La Universidad de Cincinnati también colaborará en el esfuerzo.

Este verano, los regentes de la Universidad Texas A&M aprobaron la creación del Instituto Espacial Texas A&M y la construcción de una instalación de Texas A&M junto al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

El anuncio es solo una prueba más de que Texas A&M se asegurará de que Texas no sólo mantenga sino que aumente su papel como líder en la nueva economía espacial.

Ninguna universidad está mejor equipada para proyectos aeronáuticos y espaciales que Texas A&M.