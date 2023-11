Espera su expulsión un congresista republicano

En un desafiante discurso el viernes, salpicado de burlas y obscenidades dirigidas a sus colegas del Congreso, Santos insistió en que él "no iba a ninguna parte". Pero reconoció que su tiempo como miembro del Congreso, al menos, podría terminar pronto.

"Sé que me van a expulsar cuando esta resolución de expulsión llegue al pleno", dijo el viernes por la noche durante una conversación en X Spaces. "He hecho las cuentas una y otra vez, y la situación no luce muy bien".