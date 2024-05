Tiroteo en Alabama deja tres muertos y 12 heridos

STOCKTON, Alabama

Andre Reid, de la División de Investigaciones del Condado Baldwin, dijo a la emisora WALA-TV que había unas 1.000 personas en una fiesta cerca de Stockton, cuando hubo un altercado y estallaron disparos. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, añadió.

No se informado si alguien fue arrestado. The Associated Press dejó un mensaje con el departamento policial local.

Stockton, de unos 400 habitantes, está a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Mobile, Alabama.

Reid dijo que ningún policía estuvo involucrado en el tiroteo.

HOSPITALIZAN A POLICÍAS

Tres policías de Atlanta fueron hospitalizados con heridas de bala tras un altercado que dejó muerto a un sospechoso el sábado en la noche, informaron autoridades.

Los agentes respondieron a eso de las 5:15 p.m. a un reporte de una persona armada en una zona comercial de la calle Fairbanks, y hallaron a un hombre con una pistola y un cuchillo en la Avenida Desoto, dijo el jefe policial de Atlanta, Darin Schierbaum.

"Durante ese encuentro hubo un forcejeo, hubo un tiroteo, en que tres de nuestros agentes resultaron heridos. También resultó en la muerte del individuo que estaba armado con la pistola", dijo Schierbaum.





La policía, de inmediato, no identificó al difunto y no cree que hubo otra persona involucrada, dijo Schierbaum.

Los tres oficiales fueron llevados en vehículos policiales al Grady Memorial Hospital. Uno recibió un tiro en el hombro, otro en la pierna y otro más fue rozado. Dos de los agentes serán operados, dijo Schierbaum.

La Agencia de Investigaciones de Georgia encabezará la investigaciópn del hecho, añadió.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, señaló que habló con los agentes en el hospital y estaban "alertas, conscientes y respirando", dijo.

"Nuevamente vemos cómo las armas de fuego hacen daño a nuestra comunidad", dijo Dickens en conferencia de prensa afuera del hospital, notando que él y otros funcionarios iban a un evento de recaudación de fondos para el departamento de policía cuando fueron informados del tiroteo.

Horas más tarde en Atlanta, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno. La policía dijo que el hecho ocurrió tras una pelea en el club "Elleven45 Lounge", en el vecindario Buckhead de la ciudad, reportó la emisora WSB-TV.

Los agentes fueron convocados al club a eso de las 2:30 a.m. del domingo. Buscaron al sospechoso, pero no han divulgado el nombre o la descripción de esa persona. Los investigadores están revisando los videos de las cámaras de seguridad del lugar.

La policía no difundió los nombres de los muertos ni heridos, pero dijo que todos tenían entre 20 y 30 años.

Uno de los fallecidos era hombre y el otro mujer.

Los dos hombres y dos mujeres heridos fueron llevados a hospitales y se prevé que sobrevivirán, dijo el jefe de investigaciones de homicidios de la

policía de Atlanta, teniente Andrew Smith.