Asesina a mujer y muere por suicidio

DONNA, TX.- El sheriff del condado de Hidalgo, JE "Eddie" Guerra, dijo el miércoles que una mujer asesinada a tiros en la zona rural de Donna alejó a su exmarido de los niños en una guardería antes de que el hombre le disparara y la matara, y antes de suicidarse.

Los detalles del cronograma no están claros de inmediato, pero la oficina del Sheriff respondió a la cuadra 12000 de Stites Road en Neni´s Childcare #2 en la zona rural de Donna poco después de las 4 p.m.

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hidalgo investigan los hechos.

Poco después de las 6 p.m., Guerra dijo que los investigadores creen que Saúl Esquivel, de 41 años, tuvo una relación extramatrimonial, lo que llevó a su esposa, Nubia Bravo, de 26 años, a echarlo.

El sheriff dijo que la guardería estaba asegurada, pero Esquivel irrumpió en el edificio a través de una ventana.

Guerra dijo que estaba tratando de dispararle a Bravo cuando ella salió corriendo por la puerta trasera para alejarlo de los niños.

La oficina del sheriff dijo el miércoles por la noche que los agentes encontraron cinco niños, menores de cinco años, en el edificio que estaban protegidos por una mujer que trabajaba allí.

"Ningún niño ni el empleado de la guardería resultaron heridos. Todos los niños se reunieron sanos y salvos con sus padres", declaró la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

El sheriff agregó que Bravo no tenía una orden de protección contra Esquivel en ese momento. "Este trágico incidente es un doloroso recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las situaciones de violencia doméstica", dijo Guerra. "Si se encuentra en una situación abusiva o insegura, por favor, busque ayuda. Hay recursos disponibles y personas listas para ayudar".

Continuó alentando a los residentes acerca de la violencia doméstica e hizo hincapié en contactar a las autoridades en tales situaciones y comprender los recursos disponibles para las víctimas de violencia doméstica.