Tiroteo deja 3 heridos graves

Hombre armado abre fuego contra una multitud en una fiesta de Halloween
  • Por: El Mañana Staff
  • 19 / Octubre / 2025 -
Tres adultos resultaron baleados durante una fiesta de Halloween con más de 80 asistentes en una casa del noroeste de Houston, según el alguacil del Condado de Harris.

HOUSTON, TX.- Una noche de celebración terminó en tragedia en el noroeste del condado de Harris, cuando una fiesta de Halloween con cerca de 80 a 100 asistentes se vio interrumpida por un tiroteo.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Harris (HCSO), los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 p.m. del viernes en una vivienda ubicada en la cuadra 11700 de Nanette Drive.

En medio de la reunión, una persona sacó un arma y comenzó a disparar contra la multitud, provocando el caos entre los presentes.

Al menos tres adultos fueron alcanzados por las balas y trasladados de emergencia a hospitales del área. Las autoridades informaron que las víctimas se encuentran en condición crítica pero estable.

Detectives de la unidad de homicidios y evidencia llegaron a la escena para recolectar pruebas y entrevistar testigos, mientras se investiga qué motivó al sospechoso a abrir fuego.

El sargento Gonzales, del HCSO, indicó que por el momento no hay información confirmada sobre el atacante, pero el caso sigue activo.

