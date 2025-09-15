Fallece un conductor al chocar con muro y poste

DONNA, Texas.- Ayer domingo aproximadamente a las 6:10 a. m., el Departamento de Policía de esta ciudad respondió a un accidente de un solo vehículo en la intersección de la FM 493 y la Milla 9, según un comunicado de prensa.

La información preliminar indica que el vehículo circulaba en dirección norte cuando el conductor perdió el control, se desvió hacia el carril y el arcén en dirección sur, y chocó contra un muro de cemento y un poste eléctrico. El accidente provocó lesiones fatales para el conductor.

El Juez de Paz Gilberto Sáenz declaró al automovilista fallecido en el lugar y ordenó una autopsia. A petición del Departamento de Policía de Donna, el Departamento de Seguridad Pública de Texas está colaborando en las tareas de reconstrucción del accidente.

Por respeto a la familia, se mantiene en reserva la identidad del conductor para que puedan compartir su duelo en privado, reitera el comunicado. El Departamento de Policía de Donna extiende sus más sinceras condolencias a la familia durante este momento difícil.