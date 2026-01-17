Desarticulan red de tráfico humano

FALFURRIAS, Texas

Tres personas acusadas de contrabando de personas que se encontraban ilegalmente en el país fueron arrestadas en el puesto de control de Falfurrias después de que cargaron a 14 personas en un compartimiento oculto dentro de un camión de caja en el condado de Hidalgo.

Yolanda Faye Wright, José Enrique Murillo-Aguilar y Allan Michel Díaz-Cruz están acusados de conspiración para transportar personas desde un lugar en el condado de Hidalgo a un lugar en el condado de Brooks por medio de un vehículo, según una denuncia penal.

Alrededor de las 5 a. m. del miércoles, un camión blanco de International conducido por Wright llegó al puesto de control de inmigración de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias.

Cuando se le preguntó qué estaba transportando, Wright respondió que estaba transportando neumáticos y proporcionó un recibo escrito a mano por la carga que estaba cerrada con un candado.

Una unidad canina que realizaba una inspección aérea libre no intrusiva alertó a las autoridades sobre el camión, por lo que fue enviado a una inspección secundaria.

Una vez allí, los agentes realizaron una radiografía del camión que mostró lo que parecían ser varias personas en la parte trasera del camión.

Los agentes cortaron el candado del área de carga y subieron a la parte delantera, donde encontraron un compartimento con 14 personas que se encontraban ilegalmente en el país. Según la denuncia, estas personas eran originarias de China, Turquía, Honduras, México, Guatemala, Perú y Ecuador.

Los teléfonos celulares fueron encontrados en una bolsa de plástico dentro del tablero del camión de caja.

Durante una entrevista con las autoridades, Murillo-Aguilar admitió vivir ilegalmente en Houston desde 2023 y agregó que le ofrecieron $3,000 para ayudar a contrabandear personas de McAllen a Houston.

Dijo que se encontró con Wright en Houston y que salieron juntos en el camión con destino a McAllen, donde él cargaba a la gente en el área de carga con la ayuda de Díaz-Cruz mientras Wright tomaba una siesta, según la denuncia.

Una vez que terminaron, Murillo-Aguilar y Díaz-Cruz se quedaron en la parte trasera mientras Wright cerraba las puertas de carga.

Sin embargo, en su entrevista con las autoridades, Wright afirmó que el dúo condujo el camión a un lugar en Edinburg, no en McAllen. Admitió que su teléfono les indicó el destino.

Ella se recostó en el asiento para descansar mientras Murillo-Aguilar cargaba las llantas en el camión y una vez que terminó, otro hombre tocó a su puerta y le dio la bolsa de plástico llena de teléfonos celulares y le dijo que estaban listos para partir.

Díaz Cruz declaró a las autoridades que había cruzado ilegalmente al país el 28 de diciembre por Roma. Aseguró que lo llevaron a la casa de donde salieron.

Confesiones y roles en la operación

En entrevistas separadas, los detenidos describieron la operación:

· José Enrique Murillo-Aguilar, quien vive ilegalmente en Houston, admitió que le ofrecieron $3,000 dólares para ayudar. Afirmó que ayudó a cargar a los migrantes en McAllen mientras Wright "descansaba".

· Yolanda Faye Wright contradijo en parte esta versión, señalando que el camión fue a Edinburg. Admitió que su teléfono les dio las indicaciones y que recibió una bolsa con teléfonos celulares confiscados a los migrantes.

· Allan Michel Díaz-Cruz, quien cruzó ilegalmente en diciembre, declaró que un hombre apodado "Chaparro" lo coordinaba. Testigos entre los migrantes lo señalaron como el vigilante que les quitaba los teléfonos y controlaba sus movimientos.



