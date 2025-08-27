Reclutaban conductores para mover a migrantes

Dos residentes de Houston han sido sentenciados luego de sus condenas por conspiración para transportar inmigrantes ilegales, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Richard Dell Carroll II, de 26 años, y Josue Isaac Hernández, alias Dre, de 23, se declararon culpables el 28 de mayo y el 3 de abril, respectivamente, admitiendo que trabajaron juntos para reclutar conductores de todo el país para contrabandear inmigrantes ilegales a Houston a cambio de dinero.

El juez federal de distrito David S. Morales ha impuesto ahora una pena de 66 meses de prisión para ambos hombres, seguida inmediatamente por dos años de libertad supervisada.

En la audiencia, el tribunal escuchó cómo Carroll mintió sobre sus antecedentes, afirmando falsamente que Tesla lo empleaba y que estaba matriculado en la Universidad Rice. Las pruebas demostraron que Carroll se presentó como empresario y asesor financiero de quienes reclutaba, ofreciéndoles invertir sus ganancias ilegales a pesar de no tener cualificaciones. Al imponer la sentencia, el juez Morales le indicó a Carroll que debía centrarse en su integridad en el futuro y que no debía exagerar las cosas en persona ni en línea, ya que si la gente lo creía, podría incurrir en fraude.

Hernández había utilizado sus ganancias ilegales para financiar un estilo de vida lujoso que incluía viajes internacionales y jets privados.

Los testimonios también detallaron las condiciones inhumanas que sufrieron los inmigrantes traficados. En un caso, una niña de siete años sudaba dentro de un contenedor de plástico tras ser separada de su madre. En otro, las autoridades descubrieron a dos jóvenes escondidas en una caja de altavoz falsa dentro de un maletero que alcanzó temperaturas de 39 °C.

El tribunal escuchó que las autoridades habían detenido a más de 100 extranjeros durante al menos 53 intentos fallidos de contrabando que podrían vincularse definitivamente con Carroll y Hernández.

En diciembre de 2022, las autoridades comenzaron a vincular una serie de intentos de contrabando tras encontrar repetidamente a inmigrantes indocumentados ocultos en altavoces falsos dentro de maleteros de automóviles y en grandes bolsas de plástico ocultas con sábanas.