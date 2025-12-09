Fallecen suegro y yerno tras tiroteo

HOUSTON, Texas.- Una discusión familiar terminó en tragedia la noche del sábado en el noreste de la ciudad, luego de que dos hombres —suegro y yerno— fallecieran tras un aparente tiroteo seguido de suicidio, informó el Departamento de Policía local.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. en la cuadra 3300 de Peavine Circle, donde los oficiales encontraron a ambos hombres con heridas de bala. Fueron declarados muertos en la escena por personal del Departamento de Bomberos.

Según la investigación preliminar, la discusión escaló al interior de la vivienda hasta que uno de los hombres disparó contra el otro y después se quitó la vida.