Hombre mata a dos mujeres y se suicida

El Paso, Texas.- Un ataque armado a plena luz del día frente a la sede de la Policía de El Paso terminó en tragedia cuando un hombre mató a dos mujeres, dejó a un hombre herido de gravedad y posteriormente se quitó la vida, confirmaron las autoridades.

El agresor fue identificado como Uriel Ontiveros, de 28 años, originario de El Paso. De acuerdo con la versión oficial, Ontiveros disparó contra Mia Molina, de 21 años, y Victoria Whitman, de 27, quienes perdieron la vida en el lugar. Molina era reconocida en el ámbito de la moda local, mientras que familiares describieron a Whitman como "una joven muy dulce".

El hombre también atacó a un varón de 59 años, cuyo nombre no fue revelado, y quien permanece hospitalizado en condición crítica.

Según el reporte policial, el tiroteo ocurrió el miércoles 24 de septiembre a la 1:23 p.m., justo frente al cuartel ubicado en la cuadra 1000 de Raynor Street, en la zona de Five Points. Agentes que se encontraban dentro del edificio escucharon las detonaciones y respondieron de inmediato, encontrando a las víctimas y al agresor tirados en el pavimento con heridas de bala.

Ontiveros habría fallecido por una herida autoinfligida después de disparar contra las víctimas. Todos fueron trasladados a hospitales tras recibir primeros auxilios en el sitio, pero Molina y Whitman no lograron sobrevivir.

La escena del crimen mantuvo cerradas varias calles durante horas mientras unidades de Crimes Against Persons recababan pruebas. La Policía solicitó la colaboración ciudadana para aportar información que pueda esclarecer el trasfondo del caso.

La muerte de las dos mujeres ha generado consternación en la comunidad, en especial en el ámbito cultural y social de El Paso. Los organizadores de El Paso Fashion Week expresaron su duelo por la pérdida de Molina, recordada por su paso como modelo en eventos locales.