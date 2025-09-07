Tiroteo por incidente vial

HOUSTON, Texas.- Lo que empezó como un choque menor en Clay y Greenhouse, la madrugada del 6 de septiembre, terminó convertido en una balacera. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Harris, tras el golpe, los involucrados se siguieron discutiendo hasta estacionarse en un lote. Ahí, sacaron armas y se desató el tiroteo.

Un oficial de motocicleta que detuvo a uno de los autos —porque se pasó la luz roja— descubrió que el conductor tenía un balazo y fue llevado al hospital, donde se reporta estable. En el intercambio de disparos también resultó herido en un brazo uno de los ocupantes de un camión de caja. Todos los involucrados quedaron detenidos mientras avanza la investigación y se definen cargos.