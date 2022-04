Tiene Florida tercer sitial de prohibición

Los distritos escolares estaban en los condados de Brevard, Clay, Flagler, Indian River, Orange, Pinellas y Polk.

PEN America también advirtió que se podrían prohibir más libros en Florida en el futuro ahora que el gobernador Ron DeSantis ha convertido en ley un proyecto de ley que facilita que los padres cuestionen libros y materiales de instrucción que no aprueban. Los partidarios de la legislación dicen que da a los padres una mayor participación en la educación de sus hijos.

El informe dice que en el condado de Orange, hogar de Orlando, los líderes escolares sacaron libros sin seguir sus propios procesos. En el cercano condado de Polk, 16 libros fueron puestos en "cuarentena" mientras los funcionarios decidían si prohibirlos permanentemente después de que un grupo de defensa nacional conservador, no un padre local, los señalara como problemáticos, según el informe.

Los libros prohibidos en los distritos escolares de Florida, ya sea de forma permanente o pendiente de revisión, incluyen "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, "El cuento de la criada" de Margaret Atwood, "La violación de Nanking" de Iris Chang, "Extremely Loud and Incredably Close, "The Kite Runner" de Khaled Hosseini, "Brave New World" de Aldous Huxley y "Beloved" de Toni Morrison.

PEN America está compuesto por novelistas, periodistas, editores, poetas, ensayistas, dramaturgos y editores.