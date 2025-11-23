Restablece temporalmente nuevo mapa congresional

GALVESTON, Texas.- Texas volvió a utilizar su mapa del Congreso de 2025, al menos temporalmente, después de que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito concediera la solicitud del estado de pausar un fallo judicial que habría requerido el uso de las líneas que los legisladores trazaron en 2021.

El Tribunal Supremo aún no ha decidido qué mapa debe usar Texas mientras se desarrolla la batalla legal sobre la legalidad del mapa en las próximas semanas y meses; el fallo del viernes es una pausa a corto plazo mientras toman esa decisión.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la medida como una victoria y dijo que su oficina "espera seguir adelante con nuestro caso en función de los méritos".

El presidente Donald Trump presionó a Texas para que rediseñara su mapa electoral durante el verano, con la esperanza de obtener cinco escaños adicionales para el Partido Republicano y así consolidar la escasa mayoría de su partido en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de mandato. El martes, un tribunal federal prohibió a Texas utilizar el nuevo mapa para 2026, alegando que existían pruebas de que los legisladores estatales habían manipulado los distritos electorales con sesgo racial al rediseñarlos.