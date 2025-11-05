Pagará Google 1.3 mdd por violar la privacidad

AUSTIN, Texas.- El Fiscal General Ken Paxton anunció un acuerdo histórico de $1,375 millones de dólares con Google, marcando el cierre de dos de las acciones legales más importantes emprendidas por un solo estado contra el gigante tecnológico por violaciones a la privacidad de datos.

"Esta cifra histórica de $1,375 millones por la mala conducta de Google envía una clara advertencia a todas las Grandes Tecnológicas de que tomaré medidas enérgicas contra cualquier empresa que haga mal uso de los datos de los tejanos", declaró Paxton. "Si las Grandes Tecnológicas creen que pueden salirse con la suya abusando de los datos de los usuarios y espiando ilegalmente a los tejanos sin consecuencias, me encargaré de demostrarles que están equivocadas".

El Fiscal General demandó por rastrear y recolectar ilegalmente datos privados.

El acuerdo se deriva de demandas presentadas por el Fiscal General contra Google por rastrear y recolectar ilegalmente datos privados, incluyendo información de geolocalización, actividad en modo incógnito e identificadores biométricos.

Con esta acción, Texas supera por amplio margen a todos los demás estados en acuerdos similares: el mayor acuerdo previo de un solo estado con Google había sido de $93 millones, y una coalición de 40 estados combinados apenas alcanzó $391 millones, casi mil millones menos que la cifra lograda por Texas.

Paxton agradeció al despacho Norton Rose Fulbright, asesor externo de la Oficina del Fiscal General, por su apoyo en el proceso.

Este logro se suma a una serie de victorias legales del Fiscal General contra las grandes tecnológicas, incluyendo el acuerdo de $1,400 millones con Meta (Facebook) por recolección ilegal de datos biométricos y acuerdos previos con Google por $700 millones y $8 millones por prácticas comerciales engañosas y anticompetitivas.

Declaración adicional del Fiscal General

Ken Paxton

"Este acuerdo monumental es un testimonio del compromiso de mi oficina para enfrentarnos a las empresas más grandes del mundo y asegurar la victoria en nombre de los tejanos. No toleraremos que ninguna corporación viole la privacidad de nuestros ciudadanos."

DATOS CLAVE

Monto total:

$1,375 millones de dólares

Violaciones:

Recolección ilegal de datos de ubicación

Seguimiento de navegación privada ("modo incógnito")

Captura y almacenamiento de identificadores biométricos

Fecha del acuerdo: 31 de octubre de 2025

Demandante: Oficina del Fiscal General de Texas

Comparación nacional:

Acuerdo de 40 estados: $391 millones

Acuerdo más alto previo de un solo estado: $93 millones