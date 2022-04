Terror por potente muro de llamas

Un incendio forestal en Arizona duplicó su tamaño de la noche a la mañana hasta el miércoles, un día después de que fuertes vientos levantaron un imponente muro de llamas en las afueras de una ciudad turística y universitaria del norte de Arizona, arrasando dos docenas de estructuras y enviando a los residentes de más de 700 hogares luchando por huir.

Llamas de hasta 100 pies (30 metros) el martes atravesaron un área de casas dispersas, pasto seco y pinos Ponderosa en un área rural en las afueras de Flagstaff mientras ráfagas de hasta 50 mph (80 kph) empujaron el fuego.

Las condiciones climáticas fueron más favorables el miércoles con brisas ligeras antes de que regresaran vientos más fuertes el jueves "acercándose a un nivel crítico", dijo Mark Stubblefield, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff.

No se pronostican precipitaciones significativas hasta la próxima semana, dijo Stubblefield.

Los funcionarios del condado de Coconino dijeron durante una conferencia de prensa el martes por la noche que se habían evacuado 766 hogares y 1,000 animales. Cerca de 250 estructuras permanecieron amenazadas en el área popular entre los excursionistas y usuarios de vehículos todo terreno y donde los astronautas se han entrenado en medio de pozos de ceniza volcánica.

El condado declaró una emergencia después de que el incendio forestal aumentara de 40 hectáreas (100 acres) el martes por la mañana a más de 23 kilómetros cuadrados (9 millas cuadradas) por la noche y a 67 kilómetros cuadrados (26 millas cuadradas) el miércoles por la mañana.

Varias organizaciones trabajaron para establecer refugios para evacuados y animales, incluidas cabras y caballos.

El fuego se movía hacia el noreste, alejándose de las áreas más densamente pobladas de Flagstaff, sede de la Universidad del Norte de Arizona, y hacia el Monumento Nacional del Volcán del Cráter Sunset, dijo Brady Smith, portavoz del Bosque Nacional Coconino.

"Es bueno porque no se dirige hacia un área muy poblada y se dirige hacia menos combustible", dijo Smith. "Pero dependiendo de la intensidad del fuego, el fuego aún puede moverse a través de las cenizas".

Las autoridades no podrán determinar si alguien resultó herido en el incendio forestal hasta que las llamas disminuyan. Los bomberos y los agentes del orden fueron de puerta en puerta diciéndoles a las personas que evacuaran, pero tuvieron que retirarse para evitar quedar atrapados, dijo el alguacil del condado de Coconino, Jim Driscoll.

Dijo que su oficina recibió una llamada sobre un hombre que estaba atrapado dentro de su casa, pero los bomberos no pudieron localizarlo.

"No sabemos si logró salir", dijo Driscoll.

Los residentes recordaron que se apresuraron a empacar sus maletas y huir hace una docena de años cuando un incendio forestal mucho más grande ardió en la misma área.

"Esta vez fue diferente, allí mismo, en su patio trasero", dijo la residente Kathy Vollmer.

Ella dijo que ella y su esposo agarraron a sus tres perros pero dejaron un par de gatos atrás cuando se enfrentaron a lo que ella describió como un "muro de fuego".

"Solo esperamos que estén bien", dijo.

Más temprano ese día, el incendio forestal cerró la US 89, la ruta principal entre Flagstaff y el extremo norte de Arizona y las comunidades de la Nación Navajo. Los fuertes vientos dejaron en tierra un avión que podría arrojar agua y retardante de fuego sobre el incendio.

Arizona Public Service Co., la empresa de servicios públicos más grande del estado, cortó el suministro eléctrico a unos 625 clientes para mantener seguros a los bomberos, dijo una portavoz.

Unos 200 bomberos luchaban contra las llamas, pero se esperan más a medida que un equipo de gestión nacional de alto nivel tome el control a finales de esta semana.

El fuego comenzó el domingo por la tarde a 22 kilómetros (14 millas) al noreste de Flagstaff. Los investigadores aún no saben qué lo causó y los equipos no han acorralado ninguna parte del incendio.

Ali Taranto se apresuró a Flagstaff desde Winslow, donde trabaja en un hospital, el martes para revisar una propiedad de su propiedad que estaba amenazada por el incendio forestal. También estaba recibiendo mensajes para ver cómo estaba un vecino que descubrió que no tenía acceso a oxígeno mientras no había electricidad y no tenía la fuerza para abrir manualmente la puerta de su garaje para evacuar.

DESORIENTADOS LOS RESIDENTES

Taranto dijo que la vecina estaba "desorientada y sin aliento" cuando la alcanzó. Los bomberos ayudaron a abrir la puerta del garaje y al vecino al hospital, dijo. Taranto buscaba un refugio para los dos perros del vecino.

Cuando Taranto abandonó el área, la carretera a Flagstaff estaba cerrada y tuvo que conducir dos horas más de regreso a casa. Al menos otros dos vecinos no evacuaron, dijo.

"Ver las llamas a varios metros de distancia del límite de su propiedad y escuchar los tanques de propano estallando en el fondo, fue muy surrealista", dijo Taranto. "Ceniza cayendo, Fue loco."

Las advertencias de bandera roja cubrieron gran parte de Nuevo México el miércoles, lo que indica que las condiciones están maduras para los incendios forestales. Se advirtió a los residentes de los condados de Mora y San Miguel, en el norte de Nuevo México, que estuvieran listos para evacuar mientras los incendios forestales ardían allí en medio de condiciones secas, cálidas y ventosas.