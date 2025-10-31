Abbott, bajo presión para usar fondos de emergencia

DALLAS, Texas.- Con el gobierno federal paralizado y algunos estados republicanos ofreciendo dinero para asistencia alimentaria, el gobernador Greg Abbott enfrenta presión para autorizar la liberación de fondos estatales de emergencia —una medida que ya ha tomado antes— para compensar la inminente suspensión federal de los beneficios del SNAP este fin de semana para 3.5 millones de tejanos de bajos ingresos.

Algunos líderes estatales, tanto demócratas como republicanos, han liberado fondos para bancos de alimentos o para continuar con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocido como cupones de alimentos, en noviembre, después de que el cierre del gobierno federal provocara el agotamiento de los fondos federales para el programa. Algunos gobernadores declararon estados de emergencia, medida que Abbott ya había implementado para liberar fondos durante la pandemia de COVID-19, el tiroteo de Uvalde y para operaciones fronterizas.

El Texas Tribune preguntó a la oficina de Abbott si intervendría con fondos de emergencia o se uniría a una demanda colectiva interestatal para solicitar al gobierno federal que restablezca la financiación del SNAP en noviembre. La oficina de Abbott no se pronunció sobre esas opciones, pero afirmó que los demócratas en el Congreso deberían hacer lo posible para levantar el cierre del gobierno y así restablecer la financiación del SNAP.

"Hay una solución sencilla e inmediata a este problema que podría lograrse mañana mismo. Los demócratas del Senado deberían poner fin de inmediato al cierre del gobierno aprobando la legislación que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual financiará completamente al gobierno y garantizará que los tejanos no pasen hambre", declaró Abbott.

El sábado, el gobierno federal suspenderá toda la asistencia del programa SNAP a más de 42 millones de estadounidenses que dependen de ella mensualmente debido al cierre del gobierno federal provocado por una división partidista sobre si se deben extender los créditos fiscales para el seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Esta suspensión significa que más de 3,4 millones de tejanos de bajos ingresos, incluidos 1,7 millones de niños, que dependen de un promedio mensual de 400 dólares en ayuda alimentaria federal, se quedarán sin ella a menos que se sustituya.

Más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas firmaron una carta enviada a Abbott el jueves instando al gobernador a usar su poder "para evitar que millones de familias tejanas pasen hambre hasta que se restablezca la financiación federal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)".

Once senadores demócratas de Texas firmaron posteriormente su propia carta en la que afirmaban que "la suspensión de las ayudas federales intensificaría una demanda ya crítica de asistencia alimentaria en todo Texas".

EN OTROS ESTADOS

Por otro lado, el programa SNAP representaría una obligación continua para el estado en medio del cierre del gobierno federal, agregó.

Otros estados del país que tal vez no tengan ese excedente han optado por la vía legal.

Una coalición de funcionarios de más de 25 estados ha demandado al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por la inminente suspensión de los fondos federales para ayuda alimentaria. Sin embargo, Texas no se ha sumado a la demanda, lo que significa que, independientemente del resultado judicial, esto no resolverá el problema en Texas.