Suspende juez ley de armas

El fallo del juez del condado de Harney, Robert Raschio, dejó en el limbo la implementación de la Medida 114, programada para el jueves, y la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, dijo en Twitter que su oficina apelará urgentemente ante la Corte Suprema de Oregón. Es probable que esa presentación llegue el miércoles por la mañana.

"Ha sido un día ajetreado para la Medida 114, la nueva ley de seguridad de armas de fuego de Oregón, que se supone que entrará en vigencia el jueves. Un juez federal y un juez estatal emitieron fallos hoy", dijo el hilo de Twitter. "A partir de ahora, la ley no puede entrar en vigencia el jueves".

La demanda en el condado de Harney, presentada por Gun Owners of America Inc., la Gun Owners Foundation y varios propietarios de armas individuales, buscaba suspender toda la ley mientras se decide su constitucionalidad. La demanda estatal hace reclamos específicamente bajo la Constitución de Oregón, no la Constitución de los EE. UU., y eso significa que, por ahora, el fallo de Raschio es vinculante en todo el estado.

El martes temprano, un juez federal en Portland había otorgado una victoria inicial a los defensores de la medida radical de control de armas aprobada por estrecho margen por los votantes de Oregón el mes pasado.

La jueza federal de distrito Karin Immergut permitió que la prohibición de la venta y transferencia de nuevos cargadores de alta capacidad entre en vigencia el jueves. También otorgó un retraso de 30 días antes de que el mandato de permiso de compra de la ley entre en vigencia, pero no lo anuló por completo como querían los defensores del derecho a las armas.

ANTECEDENTES PENALES

La Medida 114 requiere un permiso, verificación de antecedentes penales, toma de huellas dactilares y un curso de capacitación práctica para nuevos compradores de armas de fuego. También prohíbe la venta, transferencia o importación de cargadores de armas de más de 10 rondas, a menos que sean propiedad de las fuerzas del orden público o de un miembro del ejército o que fueran propiedad antes de la aprobación de la medida. Quienes ya posean cargadores de alta capacidad solo podrán tenerlos en sus hogares o usarlos en un campo de tiro, en competencias de tiro o para cazar según lo permita la ley estatal después de que la medida entre en vigencia.

Las ventas de armas y las solicitudes de verificación de antecedentes se dispararon en las semanas posteriores a la aprobación de la medida debido a los temores de que la nueva ley impidiera o retrasara significativamente la compra de nuevas armas de fuego bajo el sistema de permisos.

Múltiples grupos defensores de las armas, alguaciles locales y dueños de tiendas de armas han demandado, alegando que la ley viola el derecho constitucional de los estadounidenses a portar armas. Todas esas demandas se presentaron en tribunales federales, excepto la del condado de Harney, dijo el martes por la noche un grupo de derechos de armas.

"Por supuesto, estamos profundamente preocupados por el fallo que salió hoy de la Corte Federal. También estamos agradecidos por el fallo contrario del juez del condado de Harney esta tarde", escribió la Federación de Armas de Fuego de Oregón. "Pero pase lo que pase, hay un largo camino por recorrer".

La coalición interreligiosa que colocó la Medida 114 en la boleta electoral dijo el martes temprano que apreciaba el fallo del juez federal y entendía la necesidad de retrasar la disposición del permiso de compra para resolver el proceso.

"Nos gustaría ver la obtención de permisos esta semana porque eso salvaría vidas, pero al mismo tiempo entendemos que tomará más tiempo hacerlo bien", dijo Mark Knutson, presidente de la campaña Lift Every Voice Oregon y pastor de la Iglesia Luterana Augustana de Portland. "Para nosotros, se trata de salvar vidas y seguridad".

Knutson no devolvió una llamada el martes por la noche sobre el fallo estatal.

SE DISPARAN VENTAS

En medio de la incertidumbre, las ventas de armas se dispararon en Oregón el mes pasado.

La Policía Estatal de Oregon reportó más de 35,000 transacciones de verificación de antecedentes pendientes para compras de armas hasta la semana pasada y promediaba 3,000 solicitudes por día en comparación con menos de 900 por día la semana anterior a la aprobación de la Medida 114, según datos de la agencia. Solo el Viernes Negro, la agencia recibió 6,000 solicitudes de verificación de antecedentes, dijo el capitán de la OSP, Kyle Kennedy, en un correo electrónico.

Los dueños de tiendas de armas también reportaron una corrida de armas, y las ventas en algunas tiendas aumentaron cuatro o cinco veces en las últimas semanas.

El destino de la Medida 114 está siendo observado cuidadosamente tanto por los defensores del derecho a las armas como por aquellos que quieren límites más estrictos a la posesión de armas porque es una de las primeras en entrar en vigor después de un fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. en junio que anuló una ley de Nueva York que límites para portar armas fuera del hogar.

TAMBIÉN ANULAN EN TEXAS

El fallo de junio marcó un cambio en la forma en que el tribunal superior de la nación evaluará los reclamos de infracción de la Segunda Enmienda, y la mayoría conservadora de la Corte Suprema encontró que los jueces ya no deberían considerar si la ley sirve a los intereses públicos, como mejorar la seguridad pública.

En cambio, los jueces solo deben sopesar si la ley es "consistente con el texto y la comprensión histórica de la Segunda Enmienda".

Los partidarios de los derechos de las armas han calificado el fallo de junio como una "bola de demolición" para las restricciones de armas de fuego. Desde entonces, los jueces federales de Texas anularon una ley contra los adultos menores de 21 años que portan armas de fuego y una prohibición a las personas acusadas de comprar armas de fuego. Los jueces también han bloqueado medidas en West Virginia, Delaware y Colorado.

Sin embargo, otras regulaciones de armas han sobrevivido desafíos desde el fallo, incluida una que involucra armas fantasma en California y otra sobre delincuentes no violentos que poseen armas en Pensilvania.