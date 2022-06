Sufren sistemáticos abusos: Reporte de Human Rights Watch

Lejos del relato sobre una frontera más porosa que se impuso con la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, al poder en 2021, "las solicitudes de condición de refugiado y las aprehensiones de migrantes en México han aumentado de manera dramática", señala la organización en un informe.

El documento ha visto la luz este lunes, coincidiendo con el inicio de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, a cuyos líderes HRW exige "comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas".

"Los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México por la frontera sur enfrentan abusos y dificultades para obtener protección o estatus legal como resultado de las políticas migratorias destinadas a impedir que lleguen a Estados Unidos", reza el informe.

HRW plantea que Biden ha negado el acceso al derecho de asilo en EU y ha presionado a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "a intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar a México o viajar dentro del país".

La decisión política de ambos presidentes solo hace más difícil una situación de por sí extremadamente vulnerable. Los migrantes que cruzan México en su ruta a Estados Unidos suelen tener varias cosas en común en sus historias: la primera es que huyen de países donde la violencia y pobreza hacen la vida imposible; la segunda, que durante su camino hacia al norte se encuentran con más de la misma pobreza y violencia de la que escaparon: asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, deportaciones ilegales o malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.

Un largo y macabro etcétera que Biden y López Obrador agravan con sus políticas, según HRW. Además, "la mayoría de quienes ingresan por la frontera sur son personas negras, morenas e indígenas de América Central y el Caribe que no tienen visas para entrar a México, casi la mitad haitianos", lo que los hace más propensos a sufrir abusos y discriminación.

Tyler Mattiace, investigador de HRW, señala en el informe que "delegar la política migratoria estadounitdense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar p rotección". La Cumbre de las Américas, que se extenderá entre este lunes y el próximo viernes, reunirá a los líderes del continente para discutir temas como el cambio climático o la situación de la democracia en la región.

El Gobierno estadounidense aseguró que durante el evento, los países firmarán también una declaración conjunta sobre protección a los flujos migrantes. "Cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos", exige HRW.

Sin embargo, la organización de la Cumbre no ha estado exenta de polémica y la presencia del presidente mexicano es todavía una incógnita, en pleno pulso político con Biden. EU no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por "no respetar la democracia", lo que provocó una fuerte indignación entre varios países latinoamericanos capitaneados por México. La Cancillería ha confirmado que enviará una delegación, pero López Obrador ha asegurado que no asistirá si no son incluidas todas las naciones excluidas.

AUSENCIA DE AMLO

La ausencia de López Obrador tiene un simbolismo grave. México es el país clave, junto con EU, para entender los flujos migratorios. Es una nación que históricamente ha enviado migrantes a EU, pero también los recibe de Centroamérica y Sudamérica. Su territorio es un punto caliente de tránsito de personas.

En 2021, las fuerzas de seguridad detuvieron a 307,569 migrantes, de acuerdo con HRW, la cifra más alta jamás registrada en el país. También se batió un récord en el número de personas que pidieron refugio, 130.863, la tercera cantidad más elevada en el mundo según ACNUR. Solo 38,005 de las solicitudes fueron procesadas por la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar), que ha denunciado en numerosas ocasiones que se encuentra desbordada y no cuenta con los recursos suficientes para enfrentarse al enorme volumen de solicitantes que recibe.

Cercados

- Los migrantes continúan llegando a México y tratando de alcanzar EU. En el territorio gobernado por López Obrador se encuentran, entre otras amenazas, con 30.000 militares desplegados en un operativo especial destinado a contenerlos, que comete violaciones contra los derechos humanos, según un informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

- Por su parte, Biden "ha mantenido muchas de las políticas abusivas del expresidente Donald Trump", de acuerdo con HRW. "Estados Unidos debe restablecer el acceso al asilo en su frontera y dejar de presionar a México para que reprima la migración. México debe garantizar que la Comar cuente con los fondos necesarios, que los solicitantes de asilo puedan presentar sus pedidos y mejorar el procesamiento de las visas de residencia para quienes han sido reconocidos como refugiados", sentencia HRW.