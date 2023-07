Boyas ‘son politiquería’

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las boyas colocadas en la frontera de Texas para contener migrantes por orden del gobernador Greg Abbott son acciones de publicidad politiquera, como el uso de espectaculares.

El mandatario mexicano desestimó cualquier reclamo diplomático por el “muro flotante”, cuya instalación comenzó el 7 de julio, y acusó que es una acto vulgar del político texano.

“Si se dan cuenta, las boyas que ponen color naranja, para que se vea, son como los espectaculares”, indicó.





“No hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas, ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas que dicho sea de paso, son acciones publicitarias, muy vulgares”.

Reviró que las acciones de Abbott son para engañar a posibles electores que apoyan contener a migrantes, de quienes se cree, trafican droga a Estados Unidos.

“Lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que ellos sí son muy estrictos, y ellos van a impedir que lleguen migrantes, que son los que traen, o llevan la droga a Estados Unidos, que los dañan mucho a los estadounidenses. Puro cuento, pura mentira”, acusó.

“Estoy seguro que esos políticos del Partido Republicano, de Texas, van a los templos y se olvidan de lo que dice la Biblia. El Antiguo Testamento dice que no hay que tratar mal al forastero.

“A ver, que me digan si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento hay algo en contra del que se busca la vida y tiene qué emigrar, ¿que no hubieron hechos en la antigüedad? ¿Que no se caminaba para no padecer del autoritarismo, del faraón, y para buscar el sustento y no vivir en opresión?”, añadió.

Ironizó con que la extensión fronteriza de Texas con México es muy amplia, por lo que el gobernador Abbott debe apresurar la colocación del “muro flotante”.