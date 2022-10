Demuestran esperanza

Han pasado cinco años desde que la carnicería y la muerte enviaron a su familia corriendo a la noche, dejándolos separados y aterrorizados mientras un hombre armado disparaba una lluvia de balas contra la multitud de un festival de música country al aire libre en el Strip de Las Vegas.

Los recuerdos no se desvanecen, se agudizan, dijo William "Bill" Henning mientras se preparaba para las ceremonias en Las Vegas que marcan la fecha de la masacre del 1 de octubre de 2017.

"Caótico e irreal", recordó. "Una estampida humana. La gente sangraba, gritaba y corría. Todos nos separamos. No sabíamos quién estaba vivo. Eso fue lo más difícil", dijo refiriéndose a su familia.

Ahora es parte de una comunidad de sobrevivientes de miles de personas, una que lo ayudó a superar el horror de lo que sucedió durante el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de los EU. Cincuenta y ocho personas murieron y más de 850 resultaron heridas entre una multitud de 22 mil.

Y SIGUEN

En los años transcurridos desde entonces, el sombrío redoble de los tiroteos masivos ha continuado: escuelas en Uvalde, Texas y Parkland, Florida; supermercados en Buffalo, Nueva York y Boulder, Colorado; bares en Dayton, Ohio y Thousand Oaks, California; un edificio de la ciudad en Virginia Beach, Virginia; un Walmart en El Paso, Texas. Mientras tanto, continúa el debate sobre las leyes de armas en los EU, incluido un desafío renovado a la regulación federal provocado por el tiroteo en Las Vegas.

La masacre es parte de un horrible aumento de tiroteos con un número especialmente alto de personas muertas, dijo James Alan Fox, profesor de criminología, derecho y política pública en la Universidad Northeastern en Boston. Cinco de los nueve tiroteos masivos en la historia moderna de EU con más de 20 personas muertas han ocurrido desde 2016, comenzando con el club nocturno Pulse en Orlando y continuando con el tiroteo en la escuela primaria en Uvalde, Texas.

"La gravedad de los tiroteos masivos públicos ha aumentado en los últimos años. Eso está claro", dijo Fox. "Y preocupante".

Gente en un monumento improvisado en honor a las víctimas del tiroteo masivo del 1 de octubre de 2017 en Las Vegas, el 12 de noviembre de 2017.

Fox supervisa una base de datos mantenida por The Associated Press, USA Today y Northeastern University que rastrea asesinatos masivos que involucran a cuatro o más personas asesinadas, sin incluir al perpetrador.

La información se extrae de informes de los medios, datos del FBI, registros de arrestos, informes de médicos forenses, registros penitenciarios y otros documentos judiciales.

Ver el flujo constante de tiroteos en los EU es difícil para los sobrevivientes, dijo Tennille Pereira, directora de un programa de apoyo y recuperación del condado de Clark llamado Vegas Strong Resiliency Center.

"Sé que cuando sigue sucediendo, la gente a menudo expresa sentimientos de desesperanza", dijo Pereira. "Creo que lo más importante para Las Vegas es poder compartir con esas otras comunidades que la curación ocurre y que hay esperanza".

Para personas como Henning, parte de esa esperanza ha sido el vínculo formado con otros sobrevivientes. El técnico informático jubilado estaba celebrando su cumpleaños número 71 en el Festival de la Cosecha de la Ruta 91 con amigos, su esposa, su hija y sus tres nietos adolescentes cuando comenzaron los disparos. Sufrió una lesión en la rodilla mientras escapaba que requirió cirugía, pero su grupo logró salir sin ser alcanzado por los disparos.

"Al principio, los primeros años, realmente no se está asimilando", dijo. "Cuanto más nos organizamos, más nos vemos, en realidad nos recuerda cuán grave era esta situación".

Muchos en Las Vegas que no nombrarán al hombre que, según la policía, disparó 1.057 balas desde las ventanas del piso 32 del complejo Mandalay Bay durante un lapso de tiempo ahora recordado en un documental del servicio de transmisión de Paramount+ llamado "11 Minutos".

"No queremos darle más poder, credibilidad, infamia", dijo Pereira. "En esta población de sobrevivientes, las palabras importan. No usamos la palabra ´aniversario´. Usamos ´recuerdo´. Tratamos de no usar la palabra ´víctimas´. Tratamos de usar la palabra ´sobreviviente´".

La policía y el FBI pasaron meses investigando y concluyeron que el pistolero Stephen Paddock actuó solo, planeó meticulosamente el ataque y ocultó intencionalmente sus acciones. Acumuló un arsenal de 23 rifles estilo asalto en su habitación de hotel, incluidos 14 equipados con dispositivos de disparo que ayudan a que las armas disparen rápidamente.

También se encontraron escondites de armas en las casas de Paddock en Reno y Mesquite, Nevada. Pero se suicidó antes de que la policía lo alcanzara, y las autoridades locales y federales dijeron que nunca identificaron un motivo claro para el ataque.

ACELERADORES

Poco después del tiroteo, la administración del entonces presidente Donald Trump prohibió los aceleradores de disparos bajo las mismas leyes federales que prohíben las ametralladoras. Los defensores de los derechos de armas demandaron, diciendo que las armas no calificaban como ametralladoras y que se necesitaría una ley del Congreso para prohibirlas.

La prohibición ha sobrevivido a varios desafíos judiciales. Pero una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans revivió un caso allí en junio, el mismo día que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que amplía los derechos de portación de armas. Ese caso marcó la primera decisión importante sobre armas del tribunal superior en más de una década y ha provocado una ola de desafíos judiciales a las leyes sobre armas en todo el país.

Mientras tanto, en Las Vegas, los sobrevivientes están trabajando para construir un monumento permanente en una esquina del antiguo recinto del festival Las Vegas Strip.

Testimonio