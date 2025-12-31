Sobredosis de fentanilo causa muerte de pareja

WESLACO, Texas

Dos personas de 35 años fallecieron este fin de semana tras aparentemente sufrir una sobredosis por consumo de fentanilo, informó la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 6:29 p.m., cuando los agentes respondieron a un llamado a la cuadra 4600 de East Joel Cardoza Street. Al interior de una residencia, encontraron sin vida a Stephen Cardoza y Analilia Juárez, junto con parafernalia de drogas.

Los resultados preliminares de las autopsias confirmaron la presencia de fentanilo y otras sustancias ilícitas en los cuerpos de las víctimas, por lo que las autoridades sospechan que la causa de muerte fue una intoxicación letal.

Advertencia del sheriff sobre el fentanilo

El alguacil del condado, JE "Eddie" Guerra, advirtió a la comunidad sobre el peligro del consumo de drogas, especialmente las mezcladas con fentanilo. "Instamos a los residentes a ser conscientes de que las sustancias ilícitas pueden contener fentanilo, que puede ser mortal incluso en pequeñas cantidades", declaró en un comunicado.

La Oficina del Sheriff continúa con la investigación del caso y solicita la colaboración ciudadana. Cualquier persona con información puede comunicarse directamente al (956) 383-8114 o de forma anónima a la Línea Directa de Crime Stoppers del Condado Hidalgo al (956) 669-8477.



