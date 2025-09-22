Menos personas tendrán acceso a sistema de salud

Rio Grande City, Texas

Lake Margo Jr., en la sala del Hospital Memorial del Condado de Starr, explicó por qué una persona con fiebre persistente, que podía tratarse con medicamentos de venta libre, no necesitaba ser ingresada en urgencias. "Primero atenderemos a los pacientes más graves", dijo Margo, médico familiar.

De todas formas, no había espacio esa tarde de junio. Un pequeño monitor en la pared marcaba las constantes vitales de los pacientes, que llenaban la sala de urgencias. Una ambulancia esperaba afuera, bajo el calor del sur de Texas, con un paciente esperando a que se desocupara una cama.

"Todos vienen aquí", dijo Margo. "Cuando estás abrumado y desbordado, no hay mucho que puedas hacer".

El condado de Starr, una comunidad hispana mayoritariamente rural en la frontera sur de Estados Unidos, fue noticia en 2024 cuando votó por los republicanos en las elecciones presidenciales por primera vez en más de un siglo. La inmigración y la economía impulsaron el cambio en esta comunidad, donde aproximadamente un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Ahora, las recientes medidas de la administración Trump y el Congreso, controlado por el Partido Republicano, han suscitado una nueva preocupación: la incapacidad de médicos, hospitales y otros proveedores de salud para seguir atendiendo a pacientes sin seguro. Este temor no se limita al condado de Starr, que tiene una de las tasas más altas de personas sin seguro del país. Comunidades de todo Estados Unidos con proporciones igualmente altas de personas sin seguro podrían verse en dificultades a medida que más residentes pierdan su cobertura médica.

Se espera que alrededor de 14 millones de estadounidenses menos tengan seguro médico en una década debido a la nueva ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, a la que los republicanos denominaron la Ley de la Gran y Hermosa Ley, y al vencimiento inminente de los subsidios mejorados que redujeron drásticamente el precio de los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para millones de personas. La nueva ley también limita los programas que destinan miles de millones de dólares para ayudar a quienes atienden a personas sin seguro a mantenerse a flote. "No se puede desabastecer a tanta gente sin que, en muchas comunidades, se produzca un colapso del sistema de salud", afirmó Sara Rosenbaum, presidenta fundadora del Departamento de Política y Gestión de la Salud de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

"El futuro está en el sur de Texas", añadió.

Margo, la médica familiar, explicó que, debido a que muchas personas carecen de seguro médico y a la escasez de lugares donde buscar atención médica, muchos residentes recurren a urgencias como primera opción cuando se enferman.

En muchos casos, han descuidado su salud, lo que agrava su enfermedad y hace que su tratamiento sea más costoso. Además, la ley federal exige que las salas de urgencias de los hospitales del programa Medicare estabilicen o transfieran a los pacientes, independientemente de su capacidad de pago.

Esto obliga a Margo y a su equipo a practicar lo que él describió como "medicina de desastres".

"Llegan con dolor en el pecho o dejan de respirar. Se desploman. Nunca han visto a un médico", dijo Margo. "Literalmente se están muriendo".

Sistemas de salud en "modo de supervivencia"

Cuando las personas no tienen seguro médico o reciben Medicaid, tienden a depender de una red de apoyo de médicos, hospitales, clínicas y centros de salud comunitarios, que ofrecen servicios gratuitos o absorben reembolsos a tasas más bajas que las que reciben al tratar a pacientes con seguros comerciales.

La situación financiera de estos proveedores suele ser precaria, lo que los lleva a depender de innumerables ayudas federales. Los recortes de la administración Trump a la atención médica y a Medicaid, con el pretexto de eliminar el "despilfarro, el fraude y el abuso", han preocupado a muchos, ya que no podrán soportar la presión financiera adicional.

La nueva ley de Trump financia sus prioridades, como la extensión de los recortes de impuestos que benefician principalmente a los estadounidenses más ricos y la ampliación de la aplicación de las leyes migratorias. Estos costos se cubren en parte con una reducción de casi un billón de dólares en el gasto federal en salud para Medicaid durante la próxima década y cambios en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), como la exigencia de más trámites y la reducción del tiempo de inscripción. Muchos republicanos han argumentado que Medicaid se ha vuelto demasiado grande y se ha desviado de la misión principal del programa estatal-federal de cubrir a las personas con bajos ingresos y discapacidades. Y el Partido Republicano ha luchado para revertir la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) desde su aprobación.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, sobre cuántas personas podrían perder su seguro médico son una "sobreestimación". No proporcionó una estimación que la administración considere más precisa.

Los partidarios de la "Gran y Hermosa Ley" afirman que quienes necesitan cobertura médica aún pueden obtenerla si cumplen nuevos requisitos, como trabajar a cambio de la cobertura de Medicaid.

Y Michael Cannon, director de estudios de políticas sanitarias del Cato Institute, un centro de estudios libertario, afirmó que incluso con la legislación, el gasto en Medicaid crecerá, pero no tan rápido.

La ley presupuestaria no provocará un colapso total, afirmó Cannon. "Los proveedores ineficientes deberían estar cerrando". Una encuesta reciente de AMGA, anteriormente la Asociación Americana de Grupos Médicos, que representa a los sistemas de salud de todo el país, reveló que casi la mitad de los centros rurales podrían cerrar o reestructurarse debido a los recortes de Medicaid. Casi tres cuartas partes de los encuestados afirmaron anticipar despidos o suspensiones temporales de empleo, incluso de personal clínico de primera línea.

Los departamentos de salud pública, que a menudo cubren las deficiencias en la atención médica, también enfrentan recortes en la financiación federal que han reducido su capacidad. En el condado de Cameron, en el sur de Texas, el departamento de salud ha eliminado casi una docena de puestos, según informó la directora de la agencia, Esmer Guajardo. En el vecino condado de Hidalgo, el departamento de salud ha despedido a más de 30 personas, según Iván Meléndez, quien ayuda a supervisar sus operaciones.

En julio, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas canceló la Operación Salud Fronteriza, un evento anual masivo que el año pasado brindó servicios de salud gratuitos a casi 6,000 residentes del sur de Texas.

El Centro de Salud Comunitario Gateway en Laredo, una ciudad fronteriza al norte del Valle del Río Grande, se encuentra en una situación de supervivencia: aproximadamente un tercio de los pacientes ya carecen de seguro médico y un número aún mayor tendrá dificultades para costear la atención médica si no se renuevan los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), según David Vásquez, su director de comunicaciones y asuntos públicos. El centro está buscando otras formas de financiación para evitar despidos o recortes en los servicios, y sus planes de expansión y contratación están en suspenso, añadió Vásquez.

Esta reducción se produce a medida que más personas pierden su seguro médico y necesitan atención gratuita o a precio reducido.

Esther Rodríguez, de 39 años, residente de McAllen, lleva dos años sin trabajo y su esposo gana $600 a la semana trabajando en la construcción. Ninguno de los dos tiene seguro médico.

Medicaid cubrió los gastos del nacimiento de sus cinco hijos. Ahora, depende de una clínica de salud móvil administrada por una facultad de medicina local, donde puede pagar de su bolsillo chequeos de rutina y medicamentos para controlar su diabetes tipo 2. Si necesitara más atención, dijo Rodríguez, iría a urgencias.

"Hay que adaptarse", dijo en español.

´Muerte por mil cortes´

La incapacidad de las personas para pagar resulta en atención médica no compensada, o servicios por los que hospitales, médicos y clínicas no reciben pago. Esto, según una versión anterior de la megafactura, se proyectaba que aumentaría en $204 mil millones durante la próxima década, según el Urban Institute, un grupo de expertos sin fines de lucro.

Pero la administración Trump también está recortando otros apoyos que ayudaban a compensar el costo de la atención para las personas que no pueden pagar. La nueva ley limita los programas federales de los que muchos proveedores de salud para personas de bajos ingresos han llegado a depender, especialmente en zonas rurales, para apuntalar sus presupuestos. Estos incluyen impuestos a hospitales, planes de salud y otros proveedores que los estados utilizan para financiar sus programas de Medicaid. Estos impuestos a los proveedores son un "truco financiero", afirmó Desai.

Si bien la ley crea un fondo temporal de 50 mil millones de dólares para apoyar a médicos y hospitales rurales, eso representa poco más de un tercio de las pérdidas estimadas de financiación de Medicaid en las zonas rurales, según KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sanitaria que incluye a KFF Health News. Desai calificó el análisis de "erróneo".

Cualquier pérdida de ingresos podría significar la ruina financiera, especialmente para los pequeños hospitales rurales, afirmó Quang Ngo, presidente de la Fundación de la Organización de Hospitales Rurales y Comunitarios de Texas.

"Es como una muerte por mil cortes", afirmó. "Algunos probablemente no lo logren".

Y los golpes podrían seguir llegando. La solicitud presupuestaria de la administración Trump para el próximo año fiscal prevé recortes a múltiples programas de salud rurales operados a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Desai afirmó que la inversión de la ley de gastos en salud rural "eclipsa" los recortes.

En febrero, la administración Trump anunció recortes del 90 % en la financiación del programa de navegadores de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que ayuda a las personas a encontrar seguro médico. Ese programa ha sido "históricamente ineficiente", afirmó Desai.

En diciembre de 2023, casi 3 millones de personas sin seguro médico en Texas cumplían los requisitos para recibir subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), según Texas 2036, un grupo de expertos en políticas públicas.

María Salgado dedica sus días laborales a participar en eventos comunitarios, repartir folletos en consultorios médicos y mantener reuniones individuales con clientes de MHP Salud, una organización sin fines de lucro que conecta a los residentes con Medicaid y la cobertura de la ACA.

Le preocupaba que los recortes de fondos afectaran significativamente los esfuerzos de la organización: "Muchos miembros de la comunidad aquí se quedarán atrás", declaró Salgado, promotora de salud comunitaria.



