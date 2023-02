Chile verde asado sería aroma oficial

Ahora, un legislador estatal dice que llegó la hora de que todos disfruten del olor a chile.

La visita del senador Bill Soules a estudiantes de quinto de primaria en su distrito sureño provocó una conversación sobre los sabrosos chiles picantes y la posibilidad de que Nuevo México sea el primer estado en el país en orgullosamente tener un aroma estatal oficial, una propuesta que ahora está bajo consideración de los legisladores.

"Es muy singular de nuestro estado", dijo Soules respecto al chile asado. "He intentado pensar en otro estado que tenga un olor o aroma que sea distintivo en todo el estado y no se me ocurre ninguno".