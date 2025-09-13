Sentencian a un expolicía por seducir a menor

CORPUS CHRISTI, Texas

Un residente de Corpus Christi de 31 años ha sido sentenciado por seducir a una menor, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Daniel Verduzco se declaró culpable el 23 de mayo.

El juez federal de distrito David Morales ha sentenciado a Verduzco a 180 meses de prisión federal. Al dictar la pena, el tribunal señaló que Verduzco conoció a la víctima mientras cumplía funciones como policía. El tribunal consideró la posición de Verduzco y su persecución de la menor durante su servicio al determinar su sentencia. Verduzco cumplirá 10 años de libertad supervisada tras cumplir su condena.

Durante ese tiempo, deberá cumplir con numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenará registrarse como delincuente sexual. La restitución se considerará más adelante.

El 8 de enero, las autoridades descubrieron que Verduzco mantenía una relación con una menor de 15 años desde mayo de 2024. Ambos habían intercambiado más de 3.700 mensajes que incluían imágenes sexualmente sugerentes y detallaban diferentes momentos en los que habían tenido relaciones sexuales e intenciones de futuros actos sexuales.

Las conversaciones revelaron además que Verduzco y la víctima menor se habían reunido en persona en múltiples ocasiones.

Verduzco, quien previamente había sido liberado bajo fianza, fue puesto bajo custodia luego de la sentencia de hoy, donde permanecerá en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Policía de Corpus Christi.

El fiscal federal adjunto Patrick Overman está a cargo del caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.



