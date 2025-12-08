Lo sentencian por tráfico de cocaína

CORPUS CHRISTI, Texas .- Un hombre de 40 años de Rio Grande City ha sido sentenciado por posesión con intención de distribuir cocaína, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Adolfo Álvarez III se declaró culpable el 28 de agosto.

La jueza federal de distrito Nelva González Ramos ha sentenciado a Álvarez a 120 meses de prisión federal, seguidos inmediatamente por cinco años de libertad supervisada.

El 28 de junio, las autoridades se percataron de un tráiler verde posiblemente involucrado en el narcotráfico. Más tarde ese mismo día, Álvarez se acercó al puesto de control de la Patrulla Fronteriza cerca de Falfurrias conduciendo un vehículo que coincidía con esa descripción. Al ser interrogado, Álvarez declaró que transportaba productos agrícolas.

En una inspección secundaria, una radiografía reveló irregularidades. Las autoridades registraron el vehículo y descubrieron aproximadamente 40 paquetes de cocaína con un peso de 49.5 kilogramos. Los paquetes, envueltos con cinta adhesiva negra, estaban ocultos debajo del colchón inferior del área de dormir.

Álvarez permanecerá bajo custodia a la espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) llevó a cabo la investigación junto con la Patrulla Fronteriza. El fiscal federal adjunto Zachary Bird llevó el caso.