Arrestan a hombre buscado por agresión sexual a niño

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, del Puerto de Entrada de Hidalgo, detuvieron a un hombre buscado en el condado de Hidalgo por un presunto delito sexual contra un niño.

La aprehensión del fugitivo ocurrió el sábado 6 de septiembre, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo remitieron al peatón Jaime Maldonado, ciudadano estadounidense de 20 años, a una inspección secundaria. Tras escoltar a Maldonado a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por agresión sexual a un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo. Maldonado fue entregado a los agentes del sheriff del Condado de Hidalgo para su traslado a la cárcel y la ejecución de la orden.

"Los oficiales de la CBP mantienen su vigilancia y su dedicación al deber resultó en esta importante detención de un hombre buscado con una orden de arresto pendiente por un delito de naturaleza sexual que involucra a un menor", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo. "Detenciones como estas refuerzan el aspecto de seguridad fronteriza de nuestra misión y contribuyen a la seguridad de nuestras comunidades".