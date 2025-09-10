Arrestan a hombre buscado por agresión sexual a niño

Arrestan a hombre buscado por agresión sexual a niñoCBP logra arrestos por diversos delitos gracias a información del NCIC, incluyendo detención por delito sexual en Hidalgo.
Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, del Puerto de Entrada de Hidalgo, detuvieron a un hombre buscado en el condado de Hidalgo por un presunto delito sexual contra un niño.
La aprehensión del fugitivo ocurrió el sábado 6 de septiembre, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo remitieron al peatón Jaime Maldonado, ciudadano estadounidense de 20 años, a una inspección secundaria. Tras escoltar a Maldonado a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por agresión sexual a un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo. Maldonado fue entregado a los agentes del sheriff del Condado de Hidalgo para su traslado a la cárcel y la ejecución de la orden.
"Los oficiales de la CBP mantienen su vigilancia y su dedicación al deber resultó en esta importante detención de un hombre buscado con una orden de arresto pendiente por un delito de naturaleza sexual que involucra a un menor", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo. "Detenciones como estas refuerzan el aspecto de seguridad fronteriza de nuestra misión y contribuyen a la seguridad de nuestras comunidades".
El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.