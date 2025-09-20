Acusan a sujeto por delito de secuestro agravado

CONDADO DE HIDALGO, Texas

Michael Contreras, de 27 años, fue acusado este 19 de septiembre por el delito de secuestro agravado y se le fijó una fianza de 500 mil dólares, informó la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo.

La acusación se deriva de un incidente ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando Contreras presuntamente recogió a una mujer en el bloque 5200 de Los Indios Lane, en una zona rural de Donna, Texas, utilizando una SUV negra.

La fémina reportó que fue llevada contra su voluntad a punta de pistola y que fue agredida sexualmente durante el suceso.

Los investigadores vincularon a Contreras al identificarlo a través de la base de datos de ofensores sexuales del Condado de Hidalgo. Posteriormente, la mujer lo reconoció.

Contreras ya se encontraba bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, donde estaba detenido por otro cargo de agresión sexual presentado por los investigadores de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo relacionado con un caso de 2024.



