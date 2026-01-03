Despiden a marinos fallecidos en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) rindió este viernes un homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida el pasado 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos, mientras se encontraban en actos del servicio. La ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México con la presencia de familiares, autoridades navales y personal de la institución.

En un comunicado, la dependencia informó que durante el acto se realizaron los honores fúnebres conforme al protocolo naval, incluyendo el pase de lista de los elementos caídos, a quienes se reconoció por su entrega, vocación de servicio y lealtad inquebrantable a la nación. La Semar destacó que los marinos cumplieron su misión guiados por el compromiso de ayudar, salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno.

El homenaje fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, quien estuvo acompañado por altos mandos y funcionarios de la institución. Durante la ceremonia, las autoridades navales expresaron su pesar por la pérdida de los elementos y manifestaron su solidaridad y respaldo a los familiares en estos momentos de duelo.