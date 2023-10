Cumbre Familiar contra fentanilo

MIAMI, Florida

La defensa [contra el consumo del fentanilo] es un testimonio del amor perdurable hacia aquellos que han perdido a un ser querido. Compartir sus historias es honrar su más preciado recuerdo.¨ Merrick Garland, Fiscal general de Estados Unidos

Cumbre Familiar se llamó la reunión nacional entre las autoridades encargadas de combatir las drogas en Estados Unidos, con decenas de familiares que han vivido perder a al menos un familiar por el consumo de fentanilo.

"La defensa [contra el consumo del fentanilo] es un testimonio del amor perdurable hacia aquellos que han perdido a un ser querido. Compartir sus historias es honrar su más preciado recuerdo", declaró el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el pasado 25 y 26 de septiembre; también estuvo presente la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA), Anne Milgram.

"Una de las peticiones más relevantes durante el evento fue pedir a los familiares de los afectados por el fentanilo y a la sociedad en general que hablemos de la droga para que las personas se alejen de ella, especialmente los jóvenes", comenta la vocería de la DEA a EL UNIVERSAL.

Crear una especie de campaña antifentanilo que coadyuve a frenar su consumo "y con ello a evitar la mayor cantidad de muertes", señala el vocero. La última vez que el gobierno estadounidense llevó a cabo una campaña formal contra las drogas fue en la década de los 80, auspiciada por la entonces primera dama Nancy Reagan.

"Desde entonces nadie, nadie en el gobierno federal o los gobiernos estatales se han preocupado por poner dinero en campañas antidroga dirigidas a los jóvenes; esta no es una campaña mediática, es sólo de boca en boca", señala Jaime Ortiz, analista de seguridad binacional, desde Texas.

Analistas consultados coincidieron en que, si bien hacen un llamado a la sociedad para evitar el fentanilo, no hay llamado a no drogarse. "No le dicen no a la cocaína, no a la heroína, no a el éxtasis, no a ninguna otra que sea significativamente menos mortal", explica Ortiz. "El llamado no es a que no se drogue la sociedad [estadounidense], el llamado es que no se mueran consumiendo fentanilo". De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, EU representa alrededor de 4.3% de la población mundial y consume más de 25% de la producción mundial de las drogas.

"Nada cambia en mi vida, la muerte de mi hijo aún me devasta, pero al menos este tipo de iniciativas [del gobierno federal de Estados Unidos] me da un poco de consuelo saber que lo que le pasó a mi hijo puede servir para salvar otras vidas", comenta desde Texas a este diario Sandra Bagwell, quien perdió a su hijo Ryan de 19 años en abril de 2022 después de consumir una pastilla. "Me había dicho que eran pastillas para dormir", dice.

Durante el año fiscal 2022 se contabilizaron más de 110 mil muertes por consumo de drogas en EU, siendo el opioide la sustancia ilícita más agresiva mortalmente, con más de 70 mil decesos.

Durante el evento se anunció, entre otras cosas, un presupuesto de 345 millones de dólares sólo para el combate contra el opioide. "Las 94 fiscalías federales [estadounidenses] y la DEA estamos rediseñando los esfuerzos necesarios para llevar a la justicia a quienes ponen en peligro a nuestras comunidades con drogas mortales", señaló Garland y aseguró a los presentes y a todo EU que llevar a cabo su trabajo es también para honrar a sus familiares fallecidos por la droga.

Milgram aseguró que todos los días se inspira en la fortaleza de los familiares de quienes perdieron la vida a causa del fentanilo y aseguró que "continuaremos salvando vidas, haciendo conciencia, llevando a nuestras comunidades que sean más seguras y saludables".

CONCIENTIZAN A LA SOCIEDAD

De acuerdo con los representantes de la Fiscalía General de Estados Unidos y de la DEA, la Cumbre Familiar quiere promover de manera permanente la concientización de la sociedad estadounidense para prevenir lo más posible el consumo de fentanilo en sus diversas presentaciones. "Pero algo muy importante también", subraya el vocero de la DEA, "que comprendan que el fentanilo cada vez más viene en pastillas falsas o en otras drogas como la cocaína o el éxtasis, sin que ellos sepan. Están en constante peligro". En el evento también participaron organizaciones sin fines de lucro que trabajan de la mano del gobierno federal.

Unos días después de la Cumbre Familiar, la Cámara de Representantes aprobó frenar poco más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en respuesta a lo que el Partido Republicano considera "falta de voluntad" del gobierno del presidente.