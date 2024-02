Aumenta su presencia Texas A&M en el Valle

La universidad informa que los donantes entregaron más de $194 millones a la fundación Texas A&M y a la Universidad Texas A&M durante el año fiscal que finalizó el 30 de junio

McAllen, Tx. - Texas A&M está aumentando su presencia en el Valle del Río Grande. La escuela está ampliando unas instalaciones en el barrio de Tres Lagos en la parte norte de McAllen.

Pero A&M no se está expandiendo tan rápidamente como la comunidad.

INAUGURACIÓN

La semana pasada, la escuela organizó la inauguración de un edificio de 61,000 pies cuadrados para una nueva escuela de enfermería de Texas A&M en Tres Lagos. El proyecto cuesta $20 millones de $29,9 millones otorgados por la legislatura de Texas como parte de un plan para hacer crecer campos académicos como la enfermería.

"Nuestras nuevas instalaciones tendrán cuatro aulas y un centro de simulación de última generación con salas de información. Contará con un área común para estudiantes, los despachos de la facultad. Y luego, por supuesto, la medicina veterinaria también ocupará una pequeña parte del edificio", dijo Leann Horsley, decana de la Escuela de Enfermería de Texas A&M.

Texas A&M ya tiene una instalación en Tres Lagos, una comunidad de rápido crecimiento en el oeste del condado de Hidalgo. Es prácticamente su propia ciudad.

Tres Lagos ha pasado de cero a 770 viviendas en seis años, aportando aproximadamente 2.500 nuevos residentes. En los próximos tres años se construirán otras 600 nuevas viviendas. El campus de Texas A&M McAllen entró en funcionamiento en 2018.

"Ese otoño, tuvimos un par de cientos de estudiantes que comenzaron con nosotros. Actualmente somos unos 360 estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes terminan haciendo la transición a la Universidad Texas A&M en College Station después de haber comenzado con nosotros", explicó el rector asistente del Centro de Educación Superior de la Universidad Texas A&M en McAllen, Adolfo Santos.

Texas A&M no se está expandiendo al mismo ritmo con las instalaciones que Tres Lagos con las viviendas. Esto se debe a que sus estándares de admisión son muy altos.

De hecho, en muchos casos, la mejor manera de ingresar a Texas A&M es estar entre el diez por ciento superior de su clase de secundaria.

A&M nos dice que no puede reducir esos estándares para aumentar las cifras por varias razones.

"La Universidad Texas A&M es conocida por tener programas académicos muy desafiantes. Eso no va a cambiar. Nos vendemos a nuestra comunidad aquí precisamente como eso. Obtener una experiencia educativa en la Universidad Texas A&M. Si admitiéramos estudiantes que no cumplieran con los rigurosos estándares de admisión que tenemos, tendrían dificultades significativas", explicó Santos.

Se proyecta que el programa de enfermería en el nuevo centro tendrá la misma tasa de crecimiento más lenta, incluso con una escasez de enfermeras en todo el país.

"No sacrificaremos la calidad del programa de enfermería por los números. Es verdaderamente un programa de calidad y formaremos enfermeras Aggie de calidad", dijo Horsley.

Horsley nos dice que la nueva escuela de enfermería admitirá 24 estudiantes en las nuevas instalaciones en la primavera de 2026.

La matrícula anual para el campus de Texas A&M McAllen es actualmente de $11,550 para estudiantes del estado y casi $40,000 para estudiantes de fuera del estado.