Acusado de asesinato de mujer, se declaró miembro de pandilla

VICTORIA, Texas.- Savin Seng, conocido con el apodo "T"wo Face", originarios de Camboya, fue acusado de posesión ilegal de un arma tras la muerte a tiros de una mujer en Victoria, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el hombre que residía ilegalmente en esta ciudad, se declaró miembro de una pandilla.

Según la denuncia penal, el 3 de octubre se produjo un tiroteo en una residencia de la comunidad de Telferner, en las afueras de Victoria. Las autoridades presuntamente encontraron a una víctima femenina muerta por una herida de bala en la cabeza. Los cargos alegan que el tirador dejó su teléfono celular y huyó del lugar.

Una imagen en el teléfono mostraba a un hombre sosteniendo una pistola Glock con el cargador extendido, según los cargos. La denuncia alega que el hombre era Seng, a quien un testigo habría identificado como sospechoso del asesinato.

Los documentos judiciales alegan que Seng también tenía una orden de arresto vigente desde 2022 por otro homicidio en Los Ángeles, California.

Las autoridades localizaron a Seng a menos de una milla del lugar del tiroteo y lo arrestaron. Al momento de su arresto, tenia en su posesión una pistola Glock 17 de 9 mm cargada en, junto con un cargador de 31 balas, según consta en la investigación.

Seng ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era niño y nunca tuvo estatus migratorio legal en el país. En 2016, see ordenó su deportación como delincuente con agravantes, pero la deportación nunca se realizó.

La denuncia también alega que Seng poseía otras armas.

"La presencia de pandilleros armados, inmigrantes ilegales, entre nosotros representa una amenaza para la seguridad pública", declaró Ganjei. "El Distrito Sur de Texas está decidido a expulsarlos a todos y cada uno de nuestras calles".

Seng enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.