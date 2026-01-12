Texas

Reconocen 32 años de servicio de la sargento Estela Rodríguez

Hidalgo County Sheriff´s Office extendió su más sincera felicitación a la Estela Rodríguez
  • Por: El Mañana Staff
  • 12 / Enero / 2026 -
La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo destaca legado, liderazgo Estela Rodríguez, rodeada de sus compañeras.

HIDALGO, Texas

Hidalgo County Sheriff´s Office extendió su más sincera felicitación a la Estela Rodríguez, con motivo de su retiro tras 32 años de servicio ininterrumpido dentro de la corporación.

A lo largo de más de tres décadas, la sargento Rodríguez se distinguió por su entrega, liderazgo y vocación de servicio, dejando una huella imborrable tanto en la institución como en las numerosas vidas que impactó durante su trayectoria profesional.

Su labor fue clave para abrir camino a las mujeres en el ámbito de la procuración de justicia, así como para la creación de oportunidades duraderas mediante la Conferencia Anual de Mujeres, un espacio que ha impulsado y fortalecido a generaciones presentes y futuras.

El legado de la sargento Rodríguez no se mide únicamente en años de servicio, sino en el valor, la confianza y la fortaleza que supo inculcar en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y aprender a su lado.


