Muere residente de Roma en accidente, en Eagle Pass

ROMA, Texas.- Samantha Serna, de 30 años, murió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en Eagle Pass mientras que otra persona, ambas empleadas de la Ciudad de Roma, permanece hospitalizada en condición grave.

La información fue compartida por la ciudad en su página de Facebook. La identidad de la segunda persona no fue revelada.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), el accidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m., en la carretera US 277, a ocho millas al este de Eagle Pass, Texas, en el condado Maverick.

La investigación preliminar reveló que la camioneta Chevrolet Silverado de 2005 viajaba en dirección oeste por la US 277 cuando la llanta trasera izquierda del vehículo se reventó. Esto provocó que el vehículo saliera de la carretera y se volcara, expulsando a tres de los cuatro pasajeros.

La camioneta chocó contra una cerca y quedó detenida en posición vertical. Debido a las lesiones sufridas, el conductor fue trasladado al Centro Médico Fort Duncan en Eagle Pass.

Dos pasajeros fueron trasladados en helicóptero desde el lugar del accidente al Hospital Universitario en San Antonio. La tercera pasajera, Smantha también fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Militar Brooke, en San Antonio, donde posteriormente fue declarada muerta.

“Samantha fue mucho más que una servidora pública dedicada —fue parte de nuestra familia de la Ciudad de Roma, y su partida deja un gran vacío en nuestros corazones”, se indicó en la página de Facebook de la ciudad.

Magaly Martínez, quien es madre de Samantha, también trabaja para la ciudad, se informó. “Mientras enfrentamos esta dolorosa pérdida, extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a sus seres queridos”, añade la ciudadana.